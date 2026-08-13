ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2569 สถิติวันพฤหัสบดี คัดเลขเด็ดออกซ้ำ
ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา งวด 13 สิงหาคม 2569 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พาส่องสถิติวันพฤหัสบดี
กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 คอหวยชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการหมุนวงล้อทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจผลรางวัลทั้งหมดหลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น โดยมีข้อมูลผลรางวัลครบถ้วนทั้งเลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว และเลข 1 ตัว
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 13/8/69
ผลหวยลาวพัฒนา งวด 13 สิงหาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 693606
- เลข 5 ตัว : 93606
- เลข 4 ตัว : 3606
- เลข 3 ตัว : 606
- เลข 2 ตัว : 06
- เลข 1 ตัว : 6
สถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี
ก่อนถึงเวลาลุ้นรางวัลใหญ่คืนนี้ ทีมงานรวบรวมสถิติผลหวยลาวที่ออกตรงกับวันพฤหัสบดีย้อนหลัง 17 งวด มาให้ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ ดังนี้
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|6/8/69
|7634
|634
|34
|4
|30/7/69
|0702
|702
|02
|2
|23/7/69
|6276
|276
|76
|6
|16/7/69
|6395
|395
|95
|5
|9/7/69
|2891
|891
|91
|1
|2/7/69
|9460
|460
|60
|0
|25/6/69
|9179
|179
|79
|9
|18/6/69
|3430
|430
|30
|0
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
|30/4/69
|5292
|292
|92
|2
|23/4/69
|2179
|179
|79
|9
|9/4/69
|1478
|478
|78
|8
|2/4/69
|0643
|643
|43
|3
วิเคราะห์สถิติหวยลาววันพฤหัสบดี
จากการวิเคราะห์สถิติตัวเลขย้อนหลัง 17 งวด พบว่าในหมวดรางวัลเลข 2 ตัว มีหมายเลข 79 ออกซ้ำถึง 2 ครั้ง (งวด 25 มิ.ย. 69 และ 23 เม.ย. 69) นอกจากนี้หมวดเลข 3 ตัวยังพบเลข 179 ออกซ้ำ 2 ครั้งเช่นกัน ส่วนตัวเลขเดี่ยวที่ปรากฏให้เห็นบ่อยที่สุดในกลุ่มรางวัลเลข 2 ตัวและ 3 ตัว ได้แก่ 9, 6 และ 0
หากอิงจากสถิติตัวเลขที่ออกซ้ำและออกบ่อยครั้ง สามารถมองเป็นแนวทางเลข 2 ตัว และ 3 ดังนี้
- เลข 2 ตัว : 79 – 96 – 60 – 92 – 11
- เลข 3 ตัว : 179 – 796 – 960 – 479
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