หวยลาว

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2569 สถิติวันพฤหัสบดี คัดเลขเด็ดออกซ้ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 20:28 น.
หวยลาว 13 สิงหาคม 2569

ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา งวด 13 สิงหาคม 2569 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พาส่องสถิติวันพฤหัสบดี

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 คอหวยชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการหมุนวงล้อทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจผลรางวัลทั้งหมดหลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น โดยมีข้อมูลผลรางวัลครบถ้วนทั้งเลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว และเลข 1 ตัว

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 13/8/69

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 13 สิงหาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : 693606
  • เลข 5 ตัว : 93606
  • เลข 4 ตัว : 3606
  • เลข 3 ตัว : 606
  • เลข 2 ตัว : 06
  • เลข 1 ตัว : 6

สถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี

ก่อนถึงเวลาลุ้นรางวัลใหญ่คืนนี้ ทีมงานรวบรวมสถิติผลหวยลาวที่ออกตรงกับวันพฤหัสบดีย้อนหลัง 17 งวด มาให้ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ ดังนี้

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
6/8/69 7634 634 34 4
30/7/69 0702 702 02 2
23/7/69 6276 276 76 6
16/7/69 6395 395 95 5
9/7/69 2891 891 91 1
2/7/69 9460 460 60 0
25/6/69 9179 179 79 9
18/6/69 3430 430 30 0
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

วิเคราะห์สถิติหวยลาววันพฤหัสบดี

จากการวิเคราะห์สถิติตัวเลขย้อนหลัง 17 งวด พบว่าในหมวดรางวัลเลข 2 ตัว มีหมายเลข 79 ออกซ้ำถึง 2 ครั้ง (งวด 25 มิ.ย. 69 และ 23 เม.ย. 69) นอกจากนี้หมวดเลข 3 ตัวยังพบเลข 179 ออกซ้ำ 2 ครั้งเช่นกัน ส่วนตัวเลขเดี่ยวที่ปรากฏให้เห็นบ่อยที่สุดในกลุ่มรางวัลเลข 2 ตัวและ 3 ตัว ได้แก่ 9, 6 และ 0

หากอิงจากสถิติตัวเลขที่ออกซ้ำและออกบ่อยครั้ง สามารถมองเป็นแนวทางเลข 2 ตัว และ 3 ดังนี้

  • เลข 2 ตัว : 79 – 96 – 60 – 92 – 11
  • เลข 3 ตัว : 179 – 796 – 960 – 479

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 20:28 น.
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