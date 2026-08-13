เปิดไพ่ลับ ไต้หวัน ทีมหญิงไทย ต้องผ่านรอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026
เปิดข้อมูล วอลเลย์บอลหญิงไทย U17 พบ ไชนีสไทเป ไต้หวัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกลูกยางเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ดวลสถิติเก่าเคยแพ้ทาง แต่ลุ้นไพ่ลับ ณัฐมน อาจเชื้อ นำทัพปิดแมตช์
วิเคราะห์ก่อนเกม ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงแชมป์โลก 2026 (U17 Girls World Championship 2026) เดินทางมาถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย (Quarter-Finals) เป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ไชนีสไทเป
ทีมชาติไทย ผ่านด่านรอบแรกจากกลุ่ม A ซึ่งถูกยกให้เป็นสายแข็ง ร่วมกับสหรัฐอเมริกา, เชคเกีย, ตุรกี, ชิลี และอียิปต์ โดยไทยจบอันดับ 4 ของกลุ่ม ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 3 แม้จะพ่ายสหรัฐอเมริกา 0-3 เซต แต่เก็บชัยชนะนัดสำคัญเหนืออียิปต์ 3-0 เซต ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ ก่อนจะโชว์หัวจิตหัวใจสู้ในรอบ 16 ทีมด้วยการล้ม โปแลนด์ แชมป์กลุ่ม C ไปอย่างสุดตื่นเต้น 3-1 เซต
ขณะที่ ไชนีสไทเป อยู่ในกลุ่ม D ร่วมกับอิตาลี, เกาหลีใต้ และเปอร์โตริโก จบอันดับ 3 ของกลุ่ม ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 3 เช่นกัน โดยพ่ายเกาหลีใต้ 1-3 เซต รวมถึงแพ้เปอร์โตริโกและอิตาลีในเกมยืดเยื้อ 2-3 เซตทั้งสองนัด ก่อนจะเอาชนะเวเนซุเอลาในรอบ 16 ทีมตบเท้าเข้ารอบนี้
จากการพ่ายแพ้ 5 เซตติดต่อกันของไชนีสไทเป สะท้อนว่า เป็นทีมที่สู้กับทีมระดับท็อปได้อย่างสูสี แต่มีจุดอ่อนชัดเจนในการปิดเกมช่วงท้ายเซตตัดสิน ซึ่งต่างจากไทยที่เพิ่งพิสูจน์ความเด็ดขาดในการเล่นภายใต้แรงกดดันจากแมตช์พบโปแลนด์
สถิติการพบกัน (Head to Head)
การพบกันในระดับเยาวชนเอเชีย U16 และ U17 สถิติเอนเอียงไปทางไชนีสไทเป เอาชนะไทยได้ทั้งหมด การเจอกันนัดล่าสุดในศึก U16 ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่ประเทศจอร์แดน ไชนีสไทเป เอาชนะ ไทย 3-1 เซต (25-18, 22-25, 25-18, 25-23) อย่างไรก็ตาม ช่องว่างของทั้งสองทีมเริ่มแคบลงเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสกอร์ขาดลอย 3-0 เซตในการพบกันครั้งก่อนๆ
ไชนีสไทเป ยึดโครงสร้างผู้เล่นหลักจากชุด U16 ปี 2025 ถึง 7 จาก 8 คน นำโดย เฉิง หยูหยิง กัปตันทีม และ เฉิน ติงอี้ หัวเสาตัวเก่งที่เพิ่งเหมาคนเดียว 26 แต้มในเกมพบอิตาลี ถือเป็นอาวุธหนักที่ไทยต้องระวังเป็นพิเศษ
ส่วนทีมชาติไทย ยังคงผู้เล่นแกนหลักไว้หลายคน ทั้ง ชามิกรณ์ กัปตันทีม, กรรณิการ์, อุมาพินท์, ชยานุช, ณัฐชา และ ปราณปรียา ตัวเซต โดยมีจุดเปลี่ยนสำคัญคือการส่ง ณัฐมน อาจเชื้อ ลงเล่นในตำแหน่งหัวเสาฝั่งตรงข้ามข้ามเซต (Opposite) ซึ่งระเบิดฟอร์มทำไปถึง 25 คะแนนในนัดล้มโปแลนด์ และกลายเป็นไพ่ลับสำคัญของทีมในศึกครั้งนี้
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