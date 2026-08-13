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เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 19:10 น.
เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก
Maxton Kanhema via AP

เรือเฟอร์รี่บรรทุกผู้โดยสารเกินพิกัดล่มกลางทะเลสาบคาริบา ประเทศซิมบับเว คร่าชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 44 คน

เหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา เรือเฟอร์รี่ของหน่วยงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชนบท หรือ RIDA ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลซิมบับเว ล่มกลางทะเลสาบคาริบา ทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างซิมบับเวกับแซมเบีย เรือลำนี้ทำหน้าที่รับส่งชาวบ้านและพ่อค้าจากพื้นที่ชนบทและหมู่เกาะรอบทะเลสาบเข้าสู่เมืองคาริบา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค

ตำรวจแห่งชาติซิมบับเวรายงานผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 44 ราย หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยงมค้นหาร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากทะเลสาบอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือสูญหายล่าสุด หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของซิมบับเวระบุว่า ขณะเกิดเหตุเรือบรรทุกผู้โดยสารผู้ใหญ่อย่างน้อย 114 คน และลูกเรืออีก 5 คน ทั้งที่เรือลำนี้มีความจุตามมาตรฐานเพียง 90 คนเท่านั้น ตัวเลขผู้โดยสารจริงอาจสูงกว่านี้ เพราะสถิติดังกล่าวนับเฉพาะผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสาร ไม่รวมเด็กที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องซื้อตั๋ว สื่อของรัฐซิมบับเวรายงานว่ามีเด็กรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วย แต่ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัด

ผู้รอดชีวิตให้สัมภาษณ์สื่อว่า ก่อนเรือจะล่ม ผู้โดยสารพยายามร้องขอให้คนขับเรือนำเรือกลับฝั่ง เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและคลื่นลมแรงผิดปกติ แต่คนขับปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว หญิงผู้รอดชีวิตรายหนึ่งเล่าว่า เรือเดินทางต่อไปทั้งที่มีน้ำเริ่มไหลเข้าตัวเรือแล้ว ขณะที่คลื่นก็แรงขึ้นเรื่อย ๆ จนเรือโคลงอย่างหนัก เธอยืนยันว่าทุกคนพยายามขอร้องให้คนขับติดต่อกัปตันเรือ แต่ได้รับคำตอบว่าผู้โดยสารไม่มีสิทธิ์สั่งการ

เรือเฟอร์รี่ซิมบับเวล่ม
In this image taken from a video people are rescued from an overloaded ferry that capsized on Zimbabwe’s Lake Kariba on Tuesday, Aug. 11, 2026. (Maxton Kanhema via AP), [ภาพนี้มาจากวิดีโอแสดงให้เห็นผู้คนได้รับการช่วยเหลือจากเรือข้ามฟากที่บรรทุกเกินพิกัดและพลิคว่ำในทะเลสาบคาริบา ประเทศซิมบับเว เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 (แม็กซ์ตัน คานเฮมา ผ่าน AP)]

กัปตันเรือเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกัน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Herald สื่อของรัฐบาลซิมบับเว ด้านประธานาธิบดีเอ็มเมอร์สัน มนันกักวา ประกาศให้เหตุการณ์นี้เป็นภาวะภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลระดมทรัพยากรและมาตรการพิเศษเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เต็มที่

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อเนื่อง โดยมีทั้งหน่วยดำน้ำของตำรวจ กองเรือของกองทัพซิมบับเว และหน่วยงานอื่นเข้าร่วม อุทยานแห่งชาติมาตูซาโดนาสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ช่วยค้นหาเพิ่มเติม ควบคู่กับเรือขนาดใหญ่และนักดำน้ำจากพื้นที่และกองทัพ อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่ยังแปรปรวนทำให้ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายเป็นไปด้วยความยากลำบาก

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : Al Jazeera, France24

ภาพจาก : Maxton Kanhema via AP (แม็กซ์ตัน คานเฮมา ผ่าน เอพี)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 19:10 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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