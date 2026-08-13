ไอซ์ รักชนก โพสต์ฉะ ไชยชนก-ปลัด-ผู้ตรวจฯ พร้อมใจไม่มา ลั่นกระทรวงดีอีไม่มีคนทำงานแล้วหรือ เบี้ยว กมธ. ถ TH-Ai Passport
ไอซ์ รักชนก โพสต์ฉะกระทรวงดีอี เบี้ยว กมธ. ถกงบ TH-Ai Passport รัฐมนตรี-ปลัด-ผู้ตรวจฯ พร้อมใจไม่มา ส่งคณะ TOR เข้าแจงแทน
รักชนก ศรีนอก สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี agenda พิจารณาติดตามความคืบหน้าการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาระบบ TH-Ai Passport ในวันที่ 13 สิงหาคม 2569
กมธ.ติดตามงบฯ นัดพิจารณาโครงการดังกล่าวเป็นครั้งที่ 4 โดยแจ้งกำหนดการล่วงหน้าไปยัง ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากติดภารกิจ เมื่อสอบถามถึงวันว่างที่สะดวกเข้าร่วมประชุมก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีวันว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ทำหนังสือชี้แจงแจ้งติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ไม่สามารถเลื่อนได้ จึงมอบหมายให้ พชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี เข้าชี้แจงแทน อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงดีอีไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยมอบหมายต่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำเนินการแทน
ด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับมอบหมายไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นกัน และส่งต่อให้คณะทำงาน TOR เข้าชี้แจงกับกรรมาธิการแทน
รักชนก ตั้งคำถามทิ้งท้ายถึงการบริหารงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า เหตุใดจึงไม่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณสำคัญ และตั้งข้อสังเกตถึงความพร้อมในการทำงานของหน่วยงาน
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