แม่ไม่รับคำขอโทษ! ผอ.ตบนักเรียน ป.4 ขณะเคารพธงชาติ อ้างเครียด ยันเอาเรื่องถึงที่สุด
แม่ไม่รับคำขอโทษ! ผอ.ตบนักเรียน ป.4 ขณะเคารพธงชาติ อ้างเครียด ยันเอาเรื่องถึงที่สุด สพป.เขต 4 ตั้งสอบวินัย จ่อสั่งย้ายออกจากพื้นที่
จากกรณีผู้ปกครองนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด หลังพบผู้อำนวยการโรงเรียนใช้มือตบศีรษะนักเรียนจนศีรษะสั่น ขณะกำลังเข้าแถวทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวถามว่า “ใครอยากโดนอีก” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
มารดาของเด็กวัย 26 ปี เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้ฝากบุตรชายไว้กับยาย เนื่องจากต้องเดินทางไปทำงานต่างอำเภอ กระทั่งมีคนรู้จักส่งคลิปเหตุการณ์มาให้ดู จึงรู้สึกตกใจอย่างมาก เนื่องจากไม่เคยลงโทษบุตรด้วยความรุนแรงในลักษณะดังกล่าว จึงตัดสินใจนำคลิปมาเผยแพร่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม พร้อมต้องการให้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรใช้ความรุนแรงกับนักเรียน
ต่อมาเช้าวันที่ 13 สิงหาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปที่บ้านของเด็กเพื่อกล่าวขอโทษ และยอมรับว่าการลงโทษในครั้งนั้นรุนแรงเกินไป พร้อมแสดงความพร้อมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหาย อย่างไรก็ตาม มารดาเด็กยืนยันไม่รับคำขอโทษ และต้องการดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด พร้อมเรียกร้องให้มีการโยกย้ายผู้อำนวยการออกจากโรงเรียน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำกับนักเรียนคนอื่น
ด้านนายสายัน คำลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เปิดเผยว่า หลังได้รับเรื่องร้องเรียน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอน รวมถึงส่งนักจิตวิทยาเข้าดูแลสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวอย่างใกล้ชิด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 58 คน และครู 8 คน โดยในวันเกิดเหตุครูส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปดูแลนักเรียนที่ไปสอบยังสถานศึกษาอื่น ทำให้เหลือเพียงผู้อำนวยการคนเดียวดูแลโรงเรียนในขณะนั้น ผู้อำนวยการชี้แจงว่าอาจเกิดความเครียดและใช้อารมณ์จนลงโทษนักเรียนรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย โดยอาจมีการพิจารณาโยกย้ายผู้อำนวยการออกจากพื้นที่ ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนและมติของคณะกรรมการ พร้อมเตรียมจัดการเจรจาไกล่เกลี่ยและหาแนวทางเยียวยาระหว่างทั้งสองฝ่ายภายในสัปดาห์นี้
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