นักเรียน ม.3 ทะเลาะกัน ชักปืนยิงเพื่อนเจ็บกลางห้องน้ำโรงเรียนสหรัฐฯ
นักเรียน ม.3 ทะเลาะกัน ชักปืนยิงเพื่อนเจ็บกลางห้องน้ำโรงเรียนรัฐจอร์เจีย สหรัฐฯ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เคราะห์ดีอาการไม่หนัก
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่าเกิดเหตุวัยรุ่นยิงกันภายในโรงเรียนมัธยม รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ภายหลังจากที่นักเรียนมัธยม 3 (เกรด 9) มีทะเลาะกันในห้องน้ำของโรงเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียนอีกคนชักปืนขึ้นมายิง ทำให้คู่อริได้รับบาดเจ็บ โดยผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป ทว่าถูกควบคุมตัวกลับมา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นไม่ได้มีอาการร้ายแรงถึงแก่ชีวิต แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุที่นักเรียนทะเลาะกันหรือรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุการณืนี้ถือว่าโชคดี เพราะสถานการณ์อาจจะเลวร้ายกว่านี้มาก
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้สั่งงดการเรียนการสองเป็นระยะเวลาสองวัน และจะไม่มีการเรียนออนไลน์ เนื่องจากอยากจะให้นักเรียนได้ใช้เวลาพักฟื้นและเยียวยากับเหตุที่เกิดขึ้น
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