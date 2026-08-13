ประวัติ บลู พงศ์ทิวัตถ์ พระเอกตี๋หน้าใส พระเอกดาวรุ่งโปรไฟล์ดี ลือรักใหม่ ‘ลิซ่า’

เปิดประวัติ บลู พงศ์ทิวัตถ์ ศิลปินและนักแสดงโปรไฟล์ดี หนุ่มตี๋หน้าใสที่กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับ ลิซ่า BLACKPINK
จู่ ๆ แฟนคลับทั่วโลกกำลังจับตาความสัมพันธ์ระหว่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ไอดอลสาวสมาชิกวง BLACKPINK กับ บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ นักแสดงและนักร้องชาวไทย หลังมีภาพทั้งคู่ใช้เวลาส่วนตัวร่วมกันบ่อยครั้ง ทั้งการไปรับประทานอาหาร ช้อปปิ้ง และร่วมเฟรมพร้อมหน้าครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
วันนี้จะพาไปทำความรู้จักหนุ่มเจ้าของฉายา “ชาอึนอูเมืองไทย” ให้มากขึ้น เพราะเจ้าตัวไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่มาพร้อมฝีมือการแสดงและพลังเสียงที่จะตกแฟน ๆ ได้แบบอยู่หมัด
สำหรับ บลู พงศ์ทิวัตถ์ เกิดวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 จบการศึกษาระดับมัธยม สายศิลป์-คำนวณ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ จากนั้นศึกษาต่อที่ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
เขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากการเป็นเน็ตไอดอลบนเว็บไซต์ Dek-D ตั้งแต่อายุ 16 ปี จากนั้นรับบทนักแสดงรับเชิญในละคร “รหัสปริศนา” และ “ขมิ้นกับปูน” เมื่อปี 2559 ก่อนจะเป็นที่รู้จักกว้างขวางจากบท “ป๊อก” ลูกชายของเรณู (เบลล่า ราณี แคมเปน) ในละครเรื่อง “กรงกรรม” รวมทั้งผลงานที่มัดใจหลาย ๆ คนอย่างซีรีส์ “เกมชนคนโสด Ready, Set, Love” เรื่องราวของลูกคู่ขนานที่มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เมื่อปี 2567
ปัจจุบันบลูมีผลงานหลากหลาย ทั้งละคร ซีรีส์ และถ่ายแบบโฆษณาแบรนด์แฟชั่นระดับโลก นอกจากนี้ยังเซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่าย LOVEiS Entertainment ปล่อยซิงเกิลเพลง You Give Me Butterflies ร่วมกับ “เตนล์” (TEN) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 โกยยอดเข้าชมสูงถึง 3 ล้านครั้ง
ส่วนประเด็นความสัมพันธ์กับลิซ่านั้น ทั้งคู่เริ่มรู้จักกันตั้งแต่ปี 2567 โดยนักร้องสาวเคยส่งดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในวันเดบิวต์เป็นศิลปินของเขา ส่วนฝ่ายชายก็ปรากฏตัวร่วมแก๊งกับไอดอลสาวในงานวันเกิดของเธอ
กระทั่ง 8 เมษายน 2568 เขาโพสต์ภาพคู่กับลิซ่าบรรยากาศริมทะเลทำเอาไทม์ไลน์แตก แฟน ๆ แห่ชมความสวยหล่อของทั้งสอง เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ถึงงานวันเกิดของลิซ่าว่า งานสนุกและน่ารักมาก ลิซ่ามักจัดงานที่ไทยกับครอบครัวและเพื่อนเมื่อมีเวลาว่าง แก๊งเพื่อนทำเซอร์ไพรส์ตามคอนเซปต์ เขาอวยพรให้ลิซ่ามีความสุขและสู้กับการทำงาน ส่วนใหญ่คุยเรื่องแฟชั่นเพราะเขาชอบแฟชั่น และมองว่าลิซ่าคือไอคอนิกด้านแฟชั่น หากมีโอกาสร่วมทำเพลงก็ยินดี
ระยะหลังเขามักปรากฏตัวร่วมเฟรมตอนที่ลิซ่าเดินทางมาเมืองไทย ล่าสุดแฟนคลับเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้น ทั้งการไปดินเนอร์ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รวมถึงโมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัว
แม้ต้นสังกัดจะยังไม่ออกแถลงการณ์เรื่องความสัมพันธ์ แต่แฟนคลับหลายคนยินดีกับมิตรภาพของทั้งสองที่คอยสนับสนุนกันเสมอมา
แฟนคลับสามารถติดตามผลงานของหนุ่มบลูเพิ่มเติมได้ทางอินสตาแกรม blue_pongtiwat หรือ เฟซบุ๊ก Pongtiwat Tangwancharoen
รูปภาพจาก : blue_pongtiwat
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