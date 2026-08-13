ป้าดาขับรถเร็วแช่ขวา ขณะสัมภาษณ์สดโหนกระแส ร้อนถึงพี่หนุ่มเคลียร์ตำรวจ
คอนเทนต์เรียลไทม์! “ป้าดา” ขับรถเร็วแช่ขวา ขณะสัมภาษณ์สดโหนกระแส ร้อนถึงพี่หนุ่มต้องเคลียร์ตำรวจให้
ข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ขอนแก่น ระหว่างทางวัดกับฝ่ายทายาทของนายเฮียง อดีตเจ้าของที่ดิน ยืดเยื้อมานานกว่า 20 ปี ก่อนลุกลามจนมีการนำท่อปูนไปปิดกั้นทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา
ทั้งสองฝ่ายถูกเชิญมาชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านรายการโหนกระแสหลายตอนต่อเนื่องกัน โดยป้าดา ตัวแทนฝ่ายทายาท เป็นหนึ่งในคู่กรณีหลักที่ให้ข้อมูลกับรายการมาตลอด
ล่าสุดระหว่างที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กำลังสัมภาษณ์สดป้าดาต่อในประเด็นนี้ เกิดเหตุนอกเหนือความคาดหมายขึ้นกลางรายการ เมื่อตำรวจจราจรเรียกป้าดาที่ขับรถความเร็วสูงและแช่อยู่ในช่องทางขวาบนมอเตอร์เวย์ M6 ขณะกำลังคุยโทรศัพท์สดออกอากาศอยู่พอดี
หนุ่ม กรรชัย ต้องรีบเข้ามาช่วยเคลียร์สถานการณ์กับตำรวจให้ป้าดาระหว่างสัมภาษณ์สด สร้างเสียงหัวเราะสนั่นห้องส่ง ป้าดาเองก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเหตุไม่คาดคิดกลางถนนแบบนี้
ก่อนวางสาย หนุ่ม กรรชัย กำชับป้าดาให้โทรบอกทันทีที่ถึงบ้าน ยืนยันจะรีบไปหาตามที่เคยรับปากไว้ในรายการ พร้อมเตือนให้เลิกขับรถแช่ขวา เพราะอันตราย
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