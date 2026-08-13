เปิดผังญาติ “ป้าดา” เป็นอะไรกับ “นายเฮียง” ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม
เปิดผังญาติ “ป้าดา” เป็นอะไรกับ “นายเฮียง” ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ทนายตุ๋ยชี้ ป้าดา เป็นเพียงแค่หลาน ไม่มีส่วนทางกฎหมาย
จากกรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 ไร่ โดย “ป้าดา” หลานสาวของนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินเดิม อ้างในฐานะทายาทว่า เมื่อนายเฮียงซึ่งเป็นผู้อุทิศที่ดินให้กับวัดเสียชีวิตลงในปี 2534 สัญญาที่มอบที่ดินให้กับวัดย่อมสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงควรเป็นของทายาท ไม่ใช่ของวัด
ล่าสุด รายการโหนกระแสเปิดผังลำดับญาติของนายเฮียงให้เห็นชัดเจนว่าป้าดาเป็นใคร และเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร โดยพบว่านายเฮียง เจ้าของที่ดิน มีภรรยาชื่อยายนาง ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันรวม 9 คน
ต่อมาภรรยาของนายเฮียงพร้อมกับนางบัวเรียนซึ่งเป็นบุตรคนที่ 3 ได้ร่วมกันฟ้องร้อง แต่สุดท้ายยายนางยอมรับต่อหน้าศาลว่าสามีตั้งใจยกที่ดินให้วัดจริง คดีดังกล่าวศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษาว่าที่ดินตกเป็นสมบัติของแผ่นดินตั้งแต่นายเฮียงยกให้วัดแล้ว
เมื่อสอบถามนางบัวเรียนว่าป้าดาเป็นใคร นางบัวเรียนให้ข้อมูลว่า ป้าดามีศักดิ์เป็นหลานของยายนาง โดยยายนางมีน้องสาว และป้าดาเป็นบุตรของน้องสาวยายนางคนดังกล่าวด้านทนายตุ๋ยอธิบายในรายการว่า จากลำดับญาติที่ปรากฏ แสดงให้เห็นว่าป้าดาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในทางกฎหมาย เนื่องจากมีสถานะเป็นเพียงหลาน ขณะที่เจ้าของที่ดินมีบุตรของตนเองอยู่แล้ว ตามหลักกฎหมายมรดก ทายาทในลำดับชั้นบุตรหรือผู้สืบสันดานย่อมมีสิทธิ์ก่อน จึงตัดสิทธิ์ทายาทในลำดับท้ายๆ ไม่ให้มีสิทธิ์รับมรดก ทำให้ป้าดาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางกฎหมายแต่อย่างใด
ส่วนประเด็นที่ว่าป้าดาอยู่ในสถานะผู้รับมอบอำนาจหรือไม่นั้น ทนายตุ๋ยระบุว่าต้องตรวจสอบจากสำนวนคดีเพิ่มเติม หากไม่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว ป้าดาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้เช่นกัน
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