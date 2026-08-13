เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 รอบแรกออกพรุ่งนี้ เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 จ่าย 2 รอบ ใครได้วันไหนเช็กเลย พร้อมอัปเดตตารางโอนเงินผู้รับบำนาญ-ทหารกองเกิน
กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ รวมถึงทหารกองเกิน นำข้อมูลไปใช้วางแผนการเงินและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้อย่างราบรื่น
วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ
สำหรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำในเดือนสิงหาคม กรมบัญชีกลางกำหนดโอนเงินรอบแรกในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 ส่วนรอบที่ 2 จะจ่ายในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569
ขณะที่ผู้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเดือนเพียงรอบเดียว เงินจะเข้าบัญชีพร้อมกันในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569
ปฏิทินโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2569
- เดือนกันยายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ก.ย.
- เดือนตุลาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.
- เดือนพฤศจิกายน : รอบที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. / รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ย.
- เดือนธันวาคม : รอบที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. / รอบที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.
เงินบำนาญรายเดือน ส.ค. 69
ส่วนกลุ่มผู้รับเงินบำนาญรายเดือน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีประจำเดือนสิงหาคมในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569
ปฏิทินจ่ายเงินบำนาญรายเดือน
เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเงินล่วงหน้า กรมบัญชีกลางได้กางปฏิทินกำหนดการโอนเงินในช่วงที่เหลือของปี 2569 ไว้ดังนี้
- เดือนกันยายน : วันที่ 23 ก.ย.
- เดือนตุลาคม : วันที่ 22 ต.ค.
- เดือนพฤศจิกายน : วันที่ 23 พ.ย.
- เดือนธันวาคม : วันที่ 23 ธ.ค.
สำหรับทหารกองเกินมีกำหนดรับเงินเดือนของเดือนสิงหาคม โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569
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