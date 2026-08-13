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ตำรวจ เผยผลสอบมือถือ-คอม เด็กกราดยิงโรงเรียน เจอว่าค้นหาเรื่องอะไรบ้าง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 14:37 น.

ตำรวจ เผยผลสอบมือถือ-คอม เด็กกราดยิงโรงเรียน เจอว่าค้นหาเรื่องอะไรบ้าง สั่งตำรวจปฏิบัติการเชิงรุก ตัดวงจรความรุนแรง

พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้บังคับบัญชาดูแลสายงานป้องกันและปราบปราม ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางและมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การควบคุมอาวุธปืน และการตัดวงจรความรุนแรงในสังคมอย่างยั่งยืน

สำหรับการขยายผลคดีเยาวชนก่อเหตุในสถานศึกษา ผลการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุในเบื้องต้น พบว่ามีความสนใจและค้นหาข้อมูลในสามประเด็นหลัก คือ เหตุการณ์กราดยิง กลไกการทำร้ายตัวเองและระยะเวลาการรับรู้ความรู้สึกของสมองหลังถูกยิง รวมถึงสภาพการใช้ชีวิตและการถูกจำคุกในเรือนจำ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบประวัติการใช้งานเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางยูทูบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงลึกทุกมิติ นำมาใช้วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ขณะที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลทางคดีเพิ่มเติม

ในส่วนของงานป้องกันปราบปรามนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานเชิงรุกนอกเหนือจากงานประจำ โดยให้ความสำคัญกับการตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่จุดเริ่มต้น ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว ความขัดแย้งในชุมชน ปัญหาในสถานศึกษา ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชคุ้มคลั่ง และความรุนแรงในเมือง โดยเฉพาะกรณีความรุนแรงในครอบครัว เช่น สามีทำร้ายร่างกายภรรยา ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีการประนีประนอมหรือเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางกฎหมายและมีงานวิจัยรองรับว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดช่วยลดปัญหาความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยให้ยอมความเหมือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ได้ยกระดับการจัดการกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงหรือกลุ่มสีแดง โดยร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังไม่ให้ ออกมาใช้ชีวิตในสังคมโดยปราศจากการควบคุม การรับยา หรือการรักษา พร้อมทั้งสกัดกั้นไม่ให้เกิดการก่อเหตุซ้ำ โดยเน้นย้ำว่าหากผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้มีอาการคุ้มคลั่งออกมาก่อเหตุ นอกเหนือจากการส่งตัวไปรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแล้ว ตำรวจจะดำเนินคดีทางอาญาในทุกข้อหาอย่างเด็ดขาด เช่น ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ หรือข้อหาลักทรัพย์ เพื่อนำผู้ก่อความรุนแรงออกจากพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนในชุมชน

สำหรับประเด็นกรณีนักการเมืองที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมาก พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ต้องทำการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายทั้งหมด หากพบว่ามีการพกพาหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมกัน ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 14:37 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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