เปิดใจแม่ตุ๋ย ลูกสาวนายเฮียง ยันพ่อตั้งใจสร้างวัดจริง แต่ไม่ได้ยกที่ให้ใคร
แม่ตุ๋ย ลูกสาวคนที่ 3 ของนายเฮียง เจ้าของที่ดินเดิม ให้สัมภาษณ์ในรายการ โหนกระแส เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ยืนยันว่าพ่อของตนมีเจตนารมณ์จะสร้างวัดขึ้นในพื้นที่นี้จริง แต่ไม่ได้เป็นการยกที่ดินให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ เธอเชื่อว่ามีขบวนการที่ต้องการที่ดินผืนนี้เข้ามาอยู่เบื้องหลัง พยายามฮุบเอาที่ดินไปทั้งหมด จนกลายเป็นข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน
แม่ตุ๋ยเล่าว่า ในฐานะรุ่นลูกของนายเฮียง ตนเองยอมแพ้ไปแล้ว เพราะไม่มีกำลังทรัพย์มากพอจะสู้คดีต่อ ระบุว่าครอบครัวเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่มีฐานะยากจน ก่อนต่อมาน้องดา ซึ่งเป็นหลานสาวทางสายแม่น้อยของตระกูล และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ดี อาสาเข้ามาดำเนินการต่อแทน
เนื่องจากรุ่นลูกไม่มีกำลังจะสู้ต่อและยอมแพ้ไปแล้ว จึงมอบหมายให้น้องดาเป็นผู้ดำเนินการต่อเพียงผู้เดียว ญาติพี่น้องทุกคนในตระกูลจึงไว้ใจให้น้องดาสานต่อเรื่องนี้ในนามของครอบครัว
คำให้สัมภาษณ์ของแม่ตุ๋ยยังสอดคล้องกับข้อมูลที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้ในกรณีนี้ ซึ่งระบุว่าที่ดินแปลงพิพาทเดิมเป็นที่ดินประเภทหนังสือแสดงสิทธิครอบครอง (ส.ค.1) ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินในภายหลัง โดยอดีตเจ้าอาวาสเคยนำโฉนดที่ดินออกมาแสดงและติดประกาศไว้ที่ฝาผนัง เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบว่าจะมีการสร้างวัดขึ้นบนที่ดินแปลงนี้
ทั้งนี้ ข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างฝ่ายทายาทนายเฮียงกับวัดป่าอดุลยารามยังคงยืดเยื้อมานานกว่า 20 ปี และบางส่วนของคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ทำให้ประเด็นเรื่องเจตนารมณ์ที่แท้จริงของนายเฮียงในการมอบที่ดินยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายตีความแตกต่างกัน และเป็นสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นผู้ชี้ขาดต่อไป
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