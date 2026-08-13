โฉนดที่ดินวัดป่าฯ “ป้าดา” ไม่ใช่ฉบับจริง เปิดสาเหตุออกใบแทน หลังอ้างเจ้าอาวาสไม่มีโฉนด
โฉนดที่ดินวัดป่าอดุลยารามของ “ป้าดา” ไม่ใช่ฉบับจริง เปิดสาเหตุออกใบแทน หลังอ้างเจ้าอาวาสไม่มีโฉนด ล่าสุดเจ้าอาวาสกางฉบับจริง
สืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยในรายการ โหนกระแส “ป้าดา” หลานสาวของนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินเดิม ในฐานะทายาท ได้ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ ป้าดา ได้เผยว่า พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอุลยาราม ไม่มีโฉนดที่ดิน ถ้ามีจริงต้องเอาออกมาเปิดเผยให้ดู และทำไมต้องให้ดูใบสำเนาแทน แต่ต่อมาป้าดาบอกว่าอยู่กับเจ้าอาวาส และยังไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน
กระทั่งล่าสุด พระครูอดุลสารนิเทศ ได้นำโฉนดที่ดินฉบับจริงมาเปิดเผย ขณะเดียวกันฝั่งป้าดาก็ได้มีการนำโฉนดที่ดินเปิดเผยต่อหน้าสื่อด้วยเช่นกัน โดยทนายตุ๋ยระบุว่า โฉนดที่ดินของป้าดามีข้อความกำกับว่า “ฉบับสำนักงานที่ดิน ห้ามนำออก” เป็นการขอคัดโฉนดจากสำนักงานที่ดิน ส่วนของเจ้าอาวาสเป็นคู่ฉบับที่ให้กับผู้มีกรรมสิทธิ์
แต่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นขอออกใบแทนจากสำนักงานที่ดิน ซึ่งข้อความระบุว่า “เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา โดยอ้างว่า นาง … ผู้จัดการมรดกนางเฮียง … ตามคำสั่งศาลจังหวัดขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ …/2569 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนใบแทนโฉนดที่ดิน เนื่องจากโฉนดฉบับเดิมสูญหาย ขณะเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักอาศัย ไม่ได้นำไปจำนอง จำนำหรือฝากไว้กับบุคคลอื่นหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น”
จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ถ้าผู้ใดจะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน สามสิบ วันนับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
ขณะที่มหาหมี ระบุว่า เจ้าพนักงานไม่สามารถออกใบแทนได้ จะต้องยื่นคัดค้าน เนื่องจากเอกสารอยู่ที่วัด แล้วที่ดังกล่าวเป็นที่ของวัดไม่ใช่ที่ของเอกชน ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออก อาจมีความผิดฐานละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ
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