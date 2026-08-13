คลิปนาทีน้ำตาซึม แฟนคลับสาว กราบเท้า อั้ม พัชราภา เนื่องในวันแม่
เปิดคลิปนาที แฟนคลับสาว มอบพวงมาลัย ก่อนก้มกราบเท้า อั้ม พัชราภา เนื่องในวันแม่ ทำคนดูน้ำตาซึมทั้งประเทศ
เรียกได้ว่าเป็นความผูกพันธ์ที่ก้าวข้ามมากไปกว่าคำว่า นักแสดง กับ แฟนคลับ เมื่อมีแฟนคลับสาวรายหนึ่งโพสต์คลิปโมเมนต์แสนอบอุ่นและความรักที่แฟนคลับคนหนึ่งจะมีให้ซุปเปอร์สตาร์สาว No.1 “อั้ม พัชราภา”
คลิปดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ อั้ม พัชราภา เดินทางไปเปิดงานเทศกาลอาหาร ตลาด AumAum ที่ห้างฯ เมกา บางนา แฟนคลับคนสนิทได้ถือพวงมาลัยตรงเข้ามาหาและมอบให้ซุปตาร์สาวขณะนั่งพัก ก่อนจะก้มลงกราบเท้า อั้ม พัชราภา ด้วยความรัก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทำเอาดาราสาวถึงขั้นตกใจรีบก้มตัวลงไปพยุงแฟนคลับตัวน้อยขึ้นมา
โดยแฟนคลับเจ้าของคลิปได้ระบุข้อความประกอบคลิปโมเมนต์เรียกน้ำตาคนทั้งด้อมในครั้งนี้ว่า “ปีแรกที่ได้เจอแม่อั้มในวันแม่…อยากกราบแม่มานานแล้วแค่ไหว้คงไม่พอ ขอบคุณที่ให้หนูเป็นลูกของแม่นะคะ ขอบคุณที่เป็นเหตุผล/พลังสำคัญที่ทำให้หนูยังอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวัน แม่รู้ใช่มั้ยคะว่าหนูรักแม่มากขนาดไหน ขอให้แม่สุขภาพกายและใจแข็งแรงอยู่ด้วยกันไปนานแสนนาน (ถึงแม่จะเบื่อหน้าหนูแล้ว ก็ต้องอดทนนะแม่..เพราะหนูไม่ไปไหนแน่นอน)”
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อ้างอิงจาก : IG may_aum
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