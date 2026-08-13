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ป้าดาร้องโหนกระแส แฉ “มือมืด” โทรเบรก จนท. ออกใบแทนโฉนด 6145 อ้างไร้ข้อมูล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 14:45 น.
ป้าดาร้องโหนกระแส แฉ "มือมืด" โทรเบรก จนท. ออกใบแทนโฉนด 6145 อ้างไร้ข้อมูล
ภาพจาก : โหนกระแส

ภาคต่อดราม่า “ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม” ขอนแก่น ป้าดาโฟนอินเข้ารายการโหนกระแส แฉความผิดปกติในกระบวนการขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน

เรื่องราวเดิมเริ่มจากข้อพิพาทที่ดินระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับฝ่ายทายาทของนายเฮียง อดีตเจ้าของที่ดิน ซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 20 ปี ก่อนลุกลามจนมีการนำท่อปูนไปปิดกั้นทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายถูกเชิญมาชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านรายการโหนกระแสหลายตอนต่อเนื่องกัน

ในรายการโหนกระแสตอนล่าสุด วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ป้าดา ติดต่อโฟนอินเข้ารายการโหนกระแส เปิดเผยความผิดปกติเกี่ยวกับการยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ 61945 ระบุว่ามี “สายปริศนา” โทรเข้ามาแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดิน จนทำให้กระบวนการทั้งหมดต้องหยุดชะงักลงอย่างกะทันหัน

ป้าดาเล่าว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทายาทได้เดินทางไปยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินใหม่ตามระเบียบขั้นตอน เนื่องจากโฉนดเดิมสูญหาย โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนผู้ขอ มีพยานบุคคลรับรองความสูญหายจำนวน 2 คน และดำเนินการปิดประกาศโฆษณาครบ 30 วันแล้ว แต่ในวันดำเนินการจริงกลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน

เมื่อมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่แสดงอาการตกใจ ลังเล และจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างผิดสังเกต ก่อนแจ้งกับทายาทในเวลาต่อมาว่าโฉนดเลขที่ 61945 ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลหายไปจากระบบ

ภาคต่อดราม่า &quot;ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม&quot; ขอนแก่น ป้าดาโฟนอินเข้ารายการโหนกระแส
ภาพจาก : โหนกระแส

ป้าดาเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า วันนั้นตนและทายาทต้องนั่งรอคิวตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ได้คิวที่ 116 กระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น.

เมื่อผู้มาใช้บริการรายอื่นกลับไปจนหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ดินจึงเริ่มมีท่าทีตื่นตระหนกและโทรศัพท์ติดต่อกันไปมา

ป้าดาระบุว่าสังเกตเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่หญิงรายหนึ่งแสดงความลังเลที่จะดำเนินเรื่องต่ออย่างเห็นได้ชัด

ด้านตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ดินซึ่งร่วมชี้แจงในรายการ ยอมรับว่าสำนักงานที่ดินได้รับคำขอออกใบแทนโฉนดและดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนจนถึงขั้นปิดประกาศจริง แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเรื่องมาพิจารณาเพื่อดำเนินการออกใบแทนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 14:45 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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