“แสวง” ได้ไปต่อ ผ่านการประเมิน กกต. นั่งเก้าอี้เลขาธิการ จนถึงปี 2570
แสวง บุญมี ได้ไปต่อ ผ่านการประเมิน กกต. ด้วยคะแนน 5 ต่อ 2 นั่งเก้าอี้เลขาธิการ จนครบสัญญาจ้าง หรือถึงวันที่ 31 มี.ค. 2570
ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2568 ของนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.
โดยผลประชุมออกมาว่าให้แสวงผ่านการประเมินด้วยคะแนน 5 ต่อ 2 และจะส่งผลให้ นายแสวง จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่ 31 มี.ค. 2570
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต. ชุดปัจจุบันได้มีมติ 5 ต่อ 2 ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ 2568 ที่กกต.ชุดนายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน ได้ประเมินไว้ และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60
ถ้า กกต. ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต. ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้ ก็จะทำให้นายแสวง ต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง แต่เนื่องจาก กกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่า ตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมิน ก่อนจะลงมติให้นายแสวงผ่านการประเมินในที่สุด
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