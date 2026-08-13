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เบอบาตอฟ วิเคราะห์บอล คอมมิวนิตี้ชิลด์ แมนฯ ซิตี้ พบ อาร์เซน่อล

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 13:41 น.
John Walton/PA via AP

เบอบาตอฟ วิเคราะห์บอล คอมมิวนิตี้ชิลด์ แมนฯ ซิตี้ พบ อาร์เซน่อล

ศึก คอมมิวนิตี้ชิลด์ 2026 เตรียมเปิดฉากความมันก่อนพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ เมื่อ อาร์เซน่อล ต้องดวลกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในเกมที่แฟนบอลจับตามอง เพราะนอกจากศักดิ์ศรีของสองทีมลุ้นแชมป์แล้ว ยังถือเป็นบททดสอบสำคัญก่อนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่อย่างเต็มตัว

สำหรับ วิเคราะห์บอล คอมมิวนิตี้ชิลด์ คู่นี้ถือว่าสูสีอย่างมาก อาร์เซน่อลของ มิเกล อาร์เตต้า ยังคงมีจุดเด่นเรื่องระบบการเล่นที่แข็งแกร่ง การเพรสซิ่งแดนบน และเกมรับที่มีระเบียบ ขณะที่จังหวะลูกตั้งเตะยังเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญที่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่ได้

John Walton/PA via AP

ฝั่ง แมนฯ ซิตี้ มีคุณภาพผู้เล่นเกมรุกที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ตลอด โดยเฉพาะเมื่อมีพื้นที่ให้เล่น หากแดนกลางสามารถครองบอลและผ่านแนวเพรสของอาร์เซน่อลได้ เกมนี้มีโอกาสเปิดพื้นที่ให้แนวรุกของเรือใบสีฟ้าสร้างปัญหาได้ไม่น้อย

ในมุมของ เบอบาตอฟ ที่ตอนนี้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ JBO วิเคราะห์บอล คอมมิวนิตี้ชิลด์ รูปเกมมีโอกาสเริ่มต้นอย่างรัดกุม เพราะทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการเป็นทีมที่เสียประตูก่อน อาร์เซน่อลอาจได้เปรียบเรื่องความต่อเนื่องของระบบ ขณะที่ แมนฯ ซิตี้ มีทีเด็ดจากคุณภาพเฉพาะตัวของผู้เล่นที่สามารถสร้างจังหวะสำคัญได้ทุกเมื่อ

เกมนี้จึงน่าจะวัดกันที่รายละเอียดเล็กๆ โดยเฉพาะการแย่งพื้นที่แดนกลางและประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้าย หากอาร์เซน่อลลดพื้นที่เกมรุกของซิตี้ได้ มีโอกาสสร้างปัญหาให้เรือใบไม่น้อย แต่หากเปิดพื้นที่มากเกินไป ซิตี้ก็พร้อมลงโทษทันที

มุมมองเกม: สูสี มีโอกาสเสมอใน 90 นาที

สกอร์ที่คาด: อาร์เซน่อล 1-1 แมนฯ ซิตี้ ต่อเวลา แมนฯ ซิตี้ ชนะจุดโทษ

Brian Lawless/PA via AP

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 13:41 น.
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