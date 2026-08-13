แทนไท ณรงค์กูล รอด คดีฟอกเงิน 4,500 ล้าน อัยการสูงสุด ชี้ขาดสั่งไม่ฟ้อง-ถอนหมายจับ
แทนไท ณรงค์กูล พร้อมพวก 6 คน รอด คดีฟอกเงิน 4,500 ล้านบาท อัยการสูงสุด ชี้ขาดสั่งไม่ฟ้อง ส่งหนังสือถึง DSI ถอนหมายจับ เจ้าตัวเดินทางกลับเข้าประเทศแล้ว
ความคืบหน้าคดีความผิดฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน คดีละเมิดลิขสิทธิ์-เว็บหนังเถื่อน-ฟอกเงิน-เอี่ยวเว็บพนัน มูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท ของ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กับพวกรวม 6 ราย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 มีรายงานว่า ทางสำนักงานอัยการคดีพิเศษได้มีหนังสือ ส่งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อแจ้งคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด ในการสั่งไม่ฟ้อง นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กับพวกรวม 6 ราย พร้อมขอให้เพิกถอนหมายจับทั้งหมด
โดยทาง อัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา 6 ราย ประกอบด้วย นายแทนไท ณรงค์กูล (ผู้ต้องหาที่ 3), นายพิสิษฐ์ธัช เปรมวณิชยดล หรือนายพรชัย ปินคำ (ผู้ต้องหาที่ 5), นายเหมรัศมีหรือโอ๊ต ไชยสิงห์ หรือเขมณัฐสวัสดิ์ (ผู้ต้องหาที่ 8), นายพิชัย ชาวหญ้าแพรก (ผู้ต้องหาที่ 9), น.ส.กุลภัสสร์ สำเภารอด (ผู้ต้องหาที่ 10) และนายไชยยุทธ์ ศันสนะบวร (ผู้ต้องหาที่ 11) ในข้อหาสมคบและร่วมกันฟอกเงินจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์และเว็บพนัน
ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวน DSI มีความเห็นสมควรสั่งฟ้อง แต่อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ส่งผลให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นแย้งให้ฟ้อง ก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อให้อัยการสูงสุดพิจารณาและมีคำสั่งชี้ขาดสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายสำคัญในที่สุด
ต่อมามีรายงานว่า นายแทนไท ได้เดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา และถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราว ก่อนที่พนักงานสอบสวน DSI จะเดินทางไปยื่นคำร้องขอถอนหมายจับตามขั้นตอน และได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเรียบร้อยแล้ว
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