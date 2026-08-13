งามไส้ ดาบตร. เสพยาบ้า ระหว่างอบรมออนไลน์ เพื่อนรับไม่ได้ อัดคลิปแฉ
เกิดเหตุงามหน้าในวงการตำรวจ หลังสำนักงานตำรวจภูธรภาค 9 จัดอบรมข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ถึงรองผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom หรือ VTV เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา มีตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมจำนวน 259 คน
ระหว่างที่วิทยากรกำลังบรรยาย มีดาบตำรวจสังกัด สภ.ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง นั่งเสพยาเสพติดต่อหน้ากล้องอย่างไม่เกรงกลัว สร้างความสะเทือนใจแก่เพื่อนข้าราชการตำรวจที่ร่วมประชุม จนมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนส่งร้องเรียนผู้บังคับบัญชาและสื่อมวลชนให้เข้ามาตรวจสอบ
ต่อมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องจากสื่อออนไลน์ ได้สั่งการให้ผู้กำกับการ สภ.ทะเลน้อย เร่งสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงทันที หากพบว่ามีมูลความจริง จะดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น
สำหรับการตรวจสอบประวัติพบว่า ดาบตำรวจนายนี้เคยรับราชการในพื้นที่จังหวัดตรัง ก่อนย้ายมาประจำการที่ สภ.ทะเลน้อย ได้ประมาณ 2 ปี โดยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาโดยตลอด ทั้งยังเคยนำอาวุธปืนและรถยนต์ของทางราชการไปจำนำ แต่ที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา จนรอดพ้นการถูกดำเนินคดีทางวินัยมาได้
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