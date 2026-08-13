หนุ่ม กรรชัย หลอนจนไข้ขึ้น ตัวสั่น ยอมรับเรื่อง ‘ป้าดา’ วนเวียนในหัว
หนุ่ม กรรชัย ป่วยไข้ขึ้นสูง 38.5 มีอาการตัวสั่น ยอมรับเรื่อง ‘ป้าดา’ ยังวนเวียนในหัว หลังจัดรายการโหนกระแสปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ขอนแก่น
จากกรณีพิพาทแผ่นดินธรรมเมืองขอนแก่น หลังกลุ่มบุคคลที่อ้างสิทธิ์เหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของ วัดป่าอดุลยาราม ขอนแก่น ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นำท่อปูนซีเมนต์สำหรับระบายน้ำขนาดใหญ่มาตั้งขวางทางเข้าออกหน้าวัด จากนั้นทำการผสมปูนเทคอนกรีตลงในท่อเพื่อยึดติดกับพื้นอย่างแน่นหนา ปิดกั้นไม่ให้คนและยานพาหนะเข้าออกวัดได้ ติดป้ายประกาศแสดงสิทธิ์แสดงตนเป็นเจ้าของที่ดิน และห้ามพระสงฆ์หรือบุคคลใดใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ผืนดินที่เป็นปมขัดแย้งเดิมทีเป็นกรรมสิทธิ์ของ นายเฮียง พิมพ์ศรี ย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2533 เขาจัดกองผ้าป่าและนำเงินปัจจัย พร้อมทั้งทำพิธีถวายโฉนดที่ดินให้แก่ทางวัดเพื่อใช้ในการสร้างวัด ต่อจากนั้นนายเฮียงได้นำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปทำนิติกรรมยกที่ดินให้เพื่อสร้างวัด ซึ่งผืนดินที่ยกให้นี้แต่เดิมมีสถานะเป็นที่พักสงฆ์ และแบ่งออกเป็น 2 แปลงย่อยที่เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกัน ได้แก่ ที่ดินแปลงมีโฉนดขนาด 21 ไร่ และที่ดินขนาดประมาณ 5 ไร่
จากนั้น ยายนาง ภรรยาของนายเฮียง พร้อมด้วย นางบัวเรียน ทายาทรุ่นลูก ยื่นฟ้องร้องขับไล่วัดออกจากที่ดินขนาด 5 ไร่ และฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมการยกที่ดิน 21 ไร่ให้สร้างวัด ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น มีการเบิกความต่อศาลว่าไม่ติดใจที่จะเอาที่ดินแปลงมีโฉนด 21 ไร่คืนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นความประสงค์ของนายเฮียงที่ต้องการอุทิศให้วัด
สำหรับข้อพิพาทในส่วนที่ดินไร้เอกสารสิทธิ์ 5 ไร่ ศาลได้พิพากษายกฟ้องฝ่ายภรรยา เนื่องจากฝ่ายภรรยาไม่ใช่ผู้ครอบครองที่ดินที่แท้จริง
ช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสมรการโฟนอิน ป้าดา ขอชี้แจงมุมมองฝั่งทายาท ยืนยันว่าเมื่อโฉนดยังเป็นชื่อนายเฮียง สิทธิ์เหนือกรรมสิทธิ์ย่อมต้องตกเป็นมรดกแก่ทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายที่ดิน
จากการประเมินของแหล่งข่าวในพื้นที่ ระบุว่าที่ดินรอบบริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันรายล้อมไปด้วยอาคารชุด คอนโดมิเนียม หอพัก และตึกสูงเชิงพาณิชย์มากมาย ราคาซื้อขายที่ดินบริเวณข้างเคียงทะลุสูงถึง คิดเป็นไร่ละ 60 ล้านบาท
เมื่อคำนวณจากพื้นที่เขตวัดทั้งหมดประมาณ 26 ไร่ หากสามารถทวงคืนมรดกและนำมาจัดสรรแบ่งแยกที่ดินขายเพื่อทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ ผืนดินผืนนี้จะมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 1,500 ล้านบาท
ล่าสุด ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย เปิดใจหลังจัดรายการโหนกระแสเรื่องการทวงคืนที่ดิน ระบุว่า “ผมสาบานด้วยความสัตย์จริง เมื่อคืนผมถึงไข้ขึ้นเลยนะ 38.5 สั่นงึกๆๆ แล้วเรื่องป้าดาเวียนอยู่ในหัวตลอด หลอน หลอนนะ”
ข้อมูลจาก : ครอบครัวข่าว3
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