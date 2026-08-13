“ทักษิณ” อาลัย “จู หรงจี” อดีตนายกจีน เล่าย้อนความสัมพันธ์ไทยจีน ช่วงปี 44
ทักษิณ โพสต์อาลัย จู หรงจี อดีตนายกรัฐมนตรีจีน เล่าย้อนความสัมพันธ์ไทยจีน ช่วงปี 2544 ยกเป็น ขุนพลเศรษฐกิจ ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าจีน
จากกรณีที่ จู หรงจี นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของจีน ได้ถึงแก่อสัญกรรมขณะมีอายุ 97 ปี โดย จู หรงจี ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศจีน และทำให้ประเทศจีนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจนั้น
ล่าสุดนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ข้าพเจ้าขอร่วมกับประชาชนชาวจีนแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายกรัฐมนตรีจู หรงจี บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าเคารพนับถือเป็นการส่วนตัวอย่างสูง
แม้ภายหลังจากการวางมือจากตำแหน่งทางการเมืองอย่างเงียบสงบ ชื่อของท่านยังคงเป็นที่จดจำของประชาคมโลกในฐานะ “ขุนพลเศรษฐกิจ” ของจีน ผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนนำพาจีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
ข้าพเจ้ายังคงระลึกถึงการพบกันครั้งแรก ซึ่งเดิมเป็นเพียงการเข้าเยี่ยมคารวะตามกำหนดเวลา 15 นาที แต่กลับยืดเยื้อเป็นการหารือนานถึงหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่ข้าพเจ้าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับแต่นั้นมา ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวและความร่วมมือในการทำงานกับท่าน บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เอเชีย ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทย–จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เราทั้งหลายยังคงจดจำได้เป็นอย่างดีถึงการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีจู หรงจี ในปี 2544 ซึ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่จากวิกฤตการณ์ทางการเงิน ท่านได้ให้การสนับสนุนการหารือเรื่องความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสองประเทศ ตลอดจนแสดงความมุ่งมั่นที่จะรับซื้อสินค้าจากประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของท่าน และประชาชนชาวจีนทุกคน ต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้”
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