ตร.ขอนแก่น ออกหมายเรียก “ป้าดา” และพวก ปมปิดทางเข้า-ออก วัดป่าอดุลยาราม
ตำรวจขอนแก่น ออกหมายเรียก “ป้าดา” และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 คน ปมนำรถตู้ปิดทางเข้า-ออก วัดป่าอดุลยาราม
สืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอุลยาราม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย “ป้าดา” หลานสาวของนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินเดิม ในฐานะทายาท ได้ออกมาชี้แจงและยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินของนายเฮียงว่า
ที่ดินเดิมมีเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ โดยมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนให้กับหน่วยงานอื่นไปแล้ว และเหลือพื้นที่ส่วนที่เป็นข้อพิพาทอยู่ในปัจจุบัน พร้อมระบุว่านายเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิม มีทะเบียนสมรสกับนางพิมพ์ศรี และมีทายาทรวมทั้งหมด 9 คน
สำหรับประเด็นการออกโฉนดที่ดิน ก่อนหน้านี้มีการยื่นขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนด โดยพื้นที่ที่ทำการรังวัดมีส่วนที่เป็นหัวไร่ปลายนาเพิ่มขึ้นประมาณ 6 ไร่เศษ แต่ระหว่างกระบวนการมีผู้ยื่นคัดค้าน โดยอ้างว่าเป็นที่ดินของวัด และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคัดค้านเช่นกัน ส่งผลให้กระบวนการออกโฉนดไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ทายาทร้องขอ
หลังจากมีการคัดค้านและเรื่องยืดเยื้อมาระยะหนึ่ง ทายาทจึงตัดสินใจดำเนินคดีต่อศาล เพื่อขอให้มีการออกโฉนดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา
ทั้งนี้ ป้าดายังระบุถึงประวัติการถือครองที่ดินด้วยว่า นายเฮียงเสียชีวิตหลังมีการพูดคุยเรื่องการมอบที่ดินให้สร้างวัดไม่นาน พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ในที่ดิน โดยต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรม
ล่าสุดมีรายงานว่า ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียก “ป้าดา” และผู้เกี่ยวข้องกับรถตู้ 3 คน ปมการปิดทางเข้า-ออกวัด ขณะที่รถปูนอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียน โดยตำรวจย้ำว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใด อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติม
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