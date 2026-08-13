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โหนกระแส เปิดชัด โฉนดตัวจริง อยู่กับเจ้าอาวาส

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 13:49 น.
โหนกระแส เปิดชัด โฉนดตัวจริง อยู่กับเจ้าอาวาส
ภาพจาก : โหนกระแส

ดราม่าที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ขอนแก่น ยังไม่จบง่าย ๆ ล่าสุด พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม นำโฉนดที่ดินมาเปิดเทียบกันชัด ๆ ในรายการโหนกระแส

ประเด็นดราม่าที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ขอนแก่น จากกรณีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็นทายาทเจ้าของที่ดินเดิม นำท่อปูนมาปิดกั้นทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมติดป้ายให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 15 วัน อ้างว่าที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวตน แม้ทางวัดจะยืนยันว่าคดีความในชั้นศาลจบไปแล้วก็ตาม ก่อนฝั่งวัดชี้แจงข้อเท็จจริงในรายการโหนกระแส โดยมีป้าดา อ้างว่าเป็นหลานตาเฮง โฟนอิน

ในตอนที่ 2 ของการนำเสนอเรื่องนี้ รายการ โหนกระแส วันที่ 13 ส.ค. 69 ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ได้หยิบเอกสารโฉนดที่ดินขึ้นมาแสดงต่อหน้ากล้อง

เพื่อยืนยันว่าตนถือเอกสารสิทธิ์ตัวจริงของที่ดินแปลงพิพาท ขณะเดียวกันฝ่ายทายาทก็นำโฉนดของตนออกมาแสดงเช่นกัน ทำให้ในรายการปรากฏภาพทั้งสองฝ่ายถือเอกสารที่อ้างว่าเป็นโฉนดที่ดินแปลงเดียวกันพร้อมกันคนละฉบับ

ด้าน เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ซึ่งติดตามนำเสนอประเด็นนี้ อธิบายเพิ่มเติมว่า เอกสารที่ฝ่ายป้าดาถืออยู่เป็นฉบับที่ขอคัดจากกรมที่ดิน ส่วนเอกสารที่ฝ่ายพระถืออยู่เป็นฉบับที่ทางกรมที่ดินออกให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยตรง ซึ่งเป็นจุดที่รายการหยิบยกขึ้นมาให้ทั้งสองฝ่ายอธิบายความแตกต่างของเอกสารแต่ละฉบับ

ก่อนหน้านี้ ป้าดา หลานสาวของนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินเดิม เคยนำหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 61945 ซึ่งด้านหลังระบุชื่อนายเฮียงเป็นผู้ถือสิทธิ์ มาแสดงต่อสื่อมวลชนแล้วครั้งหนึ่ง พร้อมชี้แจงว่าที่ดินผืนนี้เดิมมีเนื้อที่ราว 42 ไร่ นายเฮียงมีทะเบียนสมรสกับนางพิมพ์ศรี และมีบุตรทายาทรวมกัน 9 คน ข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์สู้กันมานานกว่า 20 ปี

พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม นำโฉนดที่ดินมาเปิดเทียบกันชัด ๆ
ภาพจาก : Drama-addict

ปัจจุบันคดีบางส่วนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ป้าดายืนยันว่าสิ่งที่ทำไปไม่ใช่การกลั่นแกล้งวัดหรือทำร้ายพระสงฆ์ แต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวตามกฎหมาย พร้อมระบุว่าเชื่อว่ามี “ไอ้โม่ง” อยู่เบื้องหลังคอยผลักดันเรื่องเพื่อยึดครองที่ดินแปลงนี้

ด้านพระครูอดุลสารนิเทศเคยชี้แจงมาก่อนหน้านี้ว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่นายเฮียงถวายให้เพื่อจัดตั้งวัดตั้งแต่พิธีทอดผ้าป่าในปี 2533

คดีความที่ทายาทเคยยื่นฟ้องขอที่ดินคืนผ่านการพิจารณาทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้ว โดยวัดเป็นฝ่ายชนะ ส่วนศาลฎีกาไม่รับคดีไว้พิจารณา ทำให้เจ้าอาวาสมองว่าคดีถือเป็นที่สิ้นสุด

โฉนดตัวจริง อยู่กับเจ้าอาวาส ใบหน้า
ภาพจาก : โหนกระแส

ขณะนี้ประเด็นเรื่องโฉนดตัวจริงยังอยู่ในความสนใจของสังคม เพราะเป็นหัวใจสำคัญของข้อพิพาททั้งหมด ฝ่ายไหนถือเอกสารที่มีผลทางกฎหมายมากกว่ากันย่อมส่งผลต่อทิศทางของคดีที่ยังคาราคาซังอยู่ในชั้นศาล

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสารแต่ละฉบับยังต้องรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากกรมที่ดินและกระบวนการยุติธรรมต่อไป

โฉนดตัวจริง อยู่กับเจ้าอาวาส ใบหลัง
ภาพจาก : โหนกระแส

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 13:49 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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