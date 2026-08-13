กลาโหมฯ แจงกระแสข่าวให้สหรัฐฯตั้งโรงงานผลิตโดรน ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษา
กระทรวงกลาโหม แจงกระแสข่าวให้สหรัฐฯตั้งโรงงานผลิตโดรน ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษา ขอยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัด
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงกระแสข่าวเปิดให้สหรัฐตั้งโรงงานผลิตโดรนในไทยว่า จากการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ของปลัดกระทรวงกลาโหม ถือเป็นโอกาสรับทราบข้อมูล เยี่ยมชมเทคโนโลยี และสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับต้นทุนต่ำ อาทิ LUCAS ได้
ยืนยันว่า ยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรง หรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐฯ ในประเทศไทยแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ การประเมินความคุ้มค่า และกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ที่ผ่านมา ไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับ (Drone/UAV) เป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาฯ โดยรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อเป้าหมาย
“การพึ่งพาตนเองในระยะยาว”
จึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ นโยบายการชดเชยการนำเข้านวัตกรรม (Offset Policy) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) การร่วมผลิต (Co-production) ฐานการผลิต (Defense Industrial Base: DIB) และการร่วมลงทุน เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทย)
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