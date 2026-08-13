ข่าวดาราบันเทิง

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี ‘ตั้งท้องลูกคนแรก’ ต้อนรับวันแม่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 13:34 น.
นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี ‘ตั้งท้องลูกคนแรก’ ต้อนรับวันแม่ คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมคอมเมนต์ยินดี

เรียกได้ว่าวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 นี้ คนบันเทิงเรียงแถวประกาศข่าวดีกันยกใหญ่ ล่าสุด นิกกี้ นิโคล กิตติวัฒน์ นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน น้องสาวฝาแฝดของ มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์ ออกมาโพสต์ภาพคู่กับสามีนักธุรกิจหนุ่ม หมูแฮม ธารินทร์ ธนากิจอำนวย ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความเป็นการประกาศข่าวดีต้อนรับวันแม่ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา ระบุว่า

“Something’s been bakin’…

We’re so incredibly happy and grateful to be embarking on this beautiful new journey together. It’s a little bit exciting, a little bit scary, and filled with so many emotions — but I know it’s going to be the most beautiful chapter of our lives.

I’ve been a little MIA, and now you can probably see why… 🥹 I’ve been sick for the past 3 months, but that’s a story for another time.

For now, we’re just soaking in every little moment and feeling so incredibly blessed for this new adventure we get to experience together.

Our hearts are so full.”

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่-1

แปลเป็นไทยได้ว่า “มีบางอย่างกำลังเติบโตขึ้น พวกเรามีความสุขและซาบซึ้งใจเหลือเกินที่ได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่งดงามนี้ร่วมกัน มันทั้งน่าตื่นเต้น น่ากลัวนิด ๆ และเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมาย แต่ฉันรู้ว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในชีวิตของเรา ช่วงนี้ฉันหายหน้าหายตาไปบ้าง และตอนนี้พวกคุณก็คงจะเข้าใจแล้วสินะฉันป่วยมาตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา แต่เรื่องนั้นเอาไว้เล่าวันหลังก็แล้วกันนะ ตอนนี้พวกเราขอซึมซับทุกช่วงเวลาและรู้สึกโชคดีเหลือเกินสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ที่เราจะได้เผชิญร่วมกัน หัวใจของเราพองโตและอิ่มเอมมากจริงๆ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิง และแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงกันยกใหญ่

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่-3

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่-4

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่-2

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่-8

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่-5

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่-6

นิกกี้ นิโคล ควงสามี หมูแฮม ธารินทร์ ประกาศข่าวดี 'ตั้งท้องลูกคนแรก' ต้อนรับวันแม่-7

คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี-1 คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี-2

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อ้างอิงจาก : IG nicolekittivat

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 13:34 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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