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แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 21:01 น.
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา

แม่ของเน็ตไอดอลสาวไต้หวัน ฟ่าน หว่านฉิง เสียชีวิตในวันเกิดของตัวเอง หลังสุขภาพทรุดจนต้องนั่งรถเข็น ชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่องเงินค่าผ่าตัด 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่ลูกสาวยืนยันแม่เสียชีวิตตามธรรมชาติ

เกิดกระแสวิจารณ์ในไต้หวัน หลังแม่ของ ฟ่าน หว่านฉิง (范婉晴) เน็ตไอดอลวัย 20 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2025 หลังมีสุขภาพทรุดหนักและรูปร่างผอมลงต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนก่อนหน้า ขณะเดียวกันชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยถึงการดูแลแม่และประเด็นเงินค่าผ่าตัดราว 300,000 ดอลลาร์ไต้หวันที่ถูกอ้างว่าหายไป

ฟ่าน หว่านฉิง เป็นเน็ตไอดอลจากเมืองไถจง มีผู้ติดตามบน Instagram กว่า 40,000 คน และเคยมีประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์มาก่อน การเสียชีวิตของแม่ทำให้เธอกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยมีการตั้งคำถามถึงช่วงเวลาสุดท้ายของผู้เสียชีวิต

รายงานจากสื่อไต้หวันระบุว่า แม่ของฟ่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดของแม่เอง ก่อนหน้านี้มีภาพและคลิปเผยให้เห็นว่าร่างกายทรุดลงอย่างชัดเจน ต้องใช้รถเข็น และมีน้ำหนักลดลงมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ จึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้

ฟ่านออกมาชี้แจงผ่าน Instagram ยืนยันว่าแม่มีสุขภาพไม่แข็งแรงและมีภาวะโภชนาการไม่ดีมานาน ก่อนเสียชีวิตขณะนอนหลับในช่วงบ่ายวันดังกล่าว เธอระบุว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติ พร้อมขอให้หยุดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข่าวลือและให้พื้นที่ครอบครัวจัดการงานศพ

อย่างไรก็ตาม กระแสวิจารณ์ยังคงรุนแรง หลังมีการนำโพสต์และข้อความของเธอไปตีความว่าไม่แสดงความโศกเศร้าเพียงพอ แม้การแสดงออกบนโซเชียลไม่สามารถใช้ยืนยันความรู้สึกได้โดยตรง

อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงคือเงินราว 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งมีรายงานว่าเตรียมไว้สำหรับการผ่าตัดของแม่ โดยมีข้อกล่าวหาว่าเงินอาจถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือสูญหายจากการถูกหลอกลวงออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานทางการยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ หรือยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแม่

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ฟ่านเผยแพร่วิดีโอขอโทษ ยอมรับว่าเคยขโมยเงินของแม่ในอดีต และเคยมีพฤติกรรมที่ทำให้แม่เสียใจ แต่ไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับเงินค่าผ่าตัดที่ถูกกล่าวถึงก่อนหน้านี้

เธอยังยอมรับว่าตนเองไม่เคยดูแลแม่ได้ดีพอ แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของแม่โดยตรง

ขณะเดียวกัน ประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวถูกขุดขึ้นมาอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าแม่เคยกล่าวหาว่าถูกลูกสาวทำร้ายร่างกาย ขณะที่ฟ่านปฏิเสธข้อกล่าวหาในอดีต และไม่มีคำตัดสินทางกฎหมายยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าว

นอกจากนี้ ฟ่านยังเคยมีประเด็นถกเถียงอื่น ๆ บนโลกออนไลน์ เช่น กรณีขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและข้อกล่าวหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาหรือการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล

จนถึงขณะนี้ ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้มีเพียงว่า แม่ของฟ่าน หว่านฉิง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2025 หลังมีสุขภาพทรุดลงต่อเนื่อง ส่วนประเด็นเงินค่าผ่าตัด การดูแล และข้อกล่าวหาอื่น ๆ ยังไม่มีหลักฐานทางการที่สรุปได้ชัดเจน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 21:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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