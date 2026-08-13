เป๊ก สัณณ์ชัย เดือดดราม่า ‘น้องลียา’ ใส่เสื้อเปิดไหล่ ลั่น เหลืออีกนิดเดียว

เป๊ก สัณณ์ชัย เคลื่อนไหวดราม่า น้องลียา สวมเสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน ชาวเน็ตเสียงแตกสองฝ่าย จี้มาตรฐานการทำงานเจ้าหน้าที่
จากกรณี ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล พา น้องลียา ไปทำบัตรประชาชนใบที่สองในชีวิต โดยที่ลูกสาวสวมเสื้อแขนยาวสีขาวทรงเปิดไหล่ พร้อมทรงผมมัดครึ่งหัว แต่กลับมีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยถึงมาตรฐานของสำนักงานเขตและที่ว่าการอำเภอ บางแห่งเข้มงวดมากต้องเปิดไหล่และใบหูให้ชัด รวมทั้งถูกสั่งให้ถอดคอนแทคเลนส์
ขณะที่ความเห็นอีกส่วนออกมายืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่มาตรฐานเรื่องคนมีชื่อเสียง เพราะตนเองก็เคยใส่เสื้อปาดไหล่ไปทำบัตรประชาชน และเจ้าหน้าที่ก้ไม่ได้สั่งห้ามหรือบอกให้เปลี่ยนเสื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่
ล่าสุด เป๊ก สัณณ์ชัย พ่อของน้องลียา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Sanchai Engtrakul ระบุประโยคสั้น ๆ ว่า “เหลืออีกนิดเดียวนะ” พร้อมอิโมจิโกรธสีแดง 1 ตัว
อย่างไรก็ดี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยระเบียบการแต่งกายของผู้เข้ามาทำบัตรประชาชนต้องสวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำปิดบัง ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ยกเว้นข้อบังคับทางศาสนา ส่วนเรื่องเข้มงวดนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงาน
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