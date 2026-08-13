“เลสเตอร์ ซิตี้” จากแชมป์พรีเมียลีก สู่จิ้งจอกตกชั้น คิงพาวเวอร์ ตั้งราคาขายหมื่นล้าน
จากเทพนิยายแชมป์พรีเมียร์ลีก สู่ใบเสนอขาย “คิงเพาเวอร์” เปิดพอร์ตเลสเตอร์ ตั้งราคาเกือบหมื่นล้าน แต่ตลาดอาจให้แค่ 6 พันล้าน
เมื่อ 10 ปีก่อน เลสเตอร์ ซิตี้ คือทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แบบพลิกทุกตำรา สร้างเทพนิยายลูกหนังที่คนทั้งโลกจดจำ วันนี้สโมสรกลายเป็นสินค้าในแฟ้มเสนอขายที่ถูกส่งถึงมือนักลงทุนหลายราย
The Athletic รายงานว่า ซิตีกรุ๊ป (Citigroup) วาณิชธนกิจระดับโลก จัดทำเอกสารเสนอขายชื่อ “Project Lineup” เวียนให้กลุ่มทุนที่สนใจ โดยรวมเอาสโมสรและทรัพย์สินแวดล้อมทั้งหมดขายเป็นแพ็กเกจเดียว ฝั่งเจ้าของอย่างตระกูลศรีวัฒนประภา เจ้าของกลุ่มคิงเพาเวอร์ ตั้งราคาไว้ราว 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (222 ล้านปอนด์) หรือเกือบ 9,900 ล้านบาท
แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดกระบวนการที่ขอไม่เปิดเผยชื่อ ระบุว่าดีลจริงมีแนวโน้มปิดที่ราว 200 ล้านดอลลาร์ (148 ล้านปอนด์) หรือประมาณ 6,600 ล้านบาท ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ราวหนึ่งในสาม
เอกสารนำเสนอเลสเตอร์แบบครบวงจร ไม่ใช่แค่ทีมชายในสนาม แต่รวมทีมหญิง อะคาเดมีระดับ Category One สนามคิงเพาเวอร์ สเตเดียม และศูนย์ฝึกซ้อมซีเกรฟ (Seagrave) มูลค่าราว 100 ล้านปอนด์ที่เพิ่งย้ายเข้าไปเมื่อราว 6 ปีก่อน
นอกจากนี้ยังพ่วงสนามฝึกเบลวัวร์ ไดรฟ์ (Belvoir Drive) ที่ปัจจุบันเป็นบ้านของทีมหญิง กับที่ดินนอกสนามคิงเพาเวอร์ที่สโมสรซื้อมาในราคา 11.6 ล้านปอนด์ เพื่อเตรียมขยายสนาม ก่อนพับแผนไปหลังตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกเมื่อจบฤดูกาล 2022-23 ที่น่าสนใจคือ โอเอช ลูเวน (OH Leuven) สโมสรพี่น้องในเบลเยียมของคิงเพาเวอร์ ก็ถูกจัดอยู่ในรายการทรัพย์สินที่พร้อมขายด้วย
ผลงานในสนามและตัวเลขในบัญชี ตัวแปรหลักที่ทำให้มูลค่าสโมสรร่วง ล่าสุดเลสเตอร์ร่วงลงไปเล่นลีกวัน ซึ่งเป็นลีกระดับสามของอังกฤษ ส่วนหนึ่งมาจากการถูกตัดแต้มเพราะทำผิดกฎเพดานการใช้จ่าย และตลอดสี่ปีที่ผ่านมาสโมสรตกชั้นถึงสามครั้ง จากทีมที่เคยยืนในกลุ่มท็อปแปดของพรีเมียร์ลีก
ด้านการเงินยิ่งหนัก งบสี่ฉบับล่าสุดนับตั้งแต่ปี 2021 ขาดทุนต่อเนื่อง 92.5 ล้านปอนด์ 89.7 ล้านปอนด์ 19.4 ล้านปอนด์ และ 71.1 ล้านปอนด์ รวมแล้วกว่า 272 ล้านปอนด์ ตัวเลขระดับนี้คือเหตุผลตรงไปตรงมาว่าทำไมมูลค่าที่นักลงทุนพร้อมจ่ายจึงต่ำกว่าราคาตั้ง
คิงเพาเวอร์เข้าเทกโอเวอร์เลสเตอร์เมื่อปี 2010 ในราคาราว 35 ล้านปอนด์ ก่อนพาสโมสรไปถึงจุดสูงสุดด้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกปี 2016 ภายใต้การคุมทีมของคลาวดิโอ รานิเอรี
จุดสูงสุดนั้นตามมาด้วยความสูญเสีย เมื่อวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคิงเพาเวอร์ เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในปี 2018 ส่งต่ออำนาจบริหารให้ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ลูกชาย จากนั้นสโมสรก็เผชิญมรสุมตกชั้นและปัญหาการเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า สวนทางกับธุรกิจหลักของคิงเพาเวอร์อย่างค้าปลีกปลอดภาษีที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่หลังยุคโควิด
แม้ฟอร์มในสนามจะดิ่ง แต่คาดว่าจะมีผู้สนใจไม่น้อย เพราะทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หลักสามแห่งของสโมสรถูกประเมินรวมกันสูงถึงราว 204 ล้านปอนด์ บวกกับอะคาเดมีที่แข็งแรงและโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นกลับสู่แชมเปียนชิพในฤดูกาลใหม่ ในเอกสารเสนอขายเองยังชูจุดขายว่าเลสเตอร์คือ “สโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ EFL”
ทั้งนี้ เลสเตอร์ ซิตี้ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องกระบวนการขายเมื่อ The Athletic ติดต่อไป ขณะที่ข่าวการแต่งตั้งซิตีกรุ๊ปให้หาผู้ซื้อ ถูกรายงานครั้งแรกโดย Financial Times ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่มา: The Athletic (รายงานโดย Rob Tanner), ผู้จัดการออนไลน์, Nation Thailand, OneFootball, Football League World, Financial Times
ติดตาม The Thaiger บน Google News: