เพจดังแฉ! เกาะพะงัน แจก ปืนลูกซอง กลางงานเลี้ยง 134 ปี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายกฯ สั่งยกเลิกด่วน
เพจดังแฉ! เกาะพะงัน จับฉลากแจก ปืนลูกซอง กลางงานเลี้ยง 134 ปี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายกฯ อนุทิน สั่งยกเลิกด่วน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 โลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้าง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สื่อเถื่อน ได้ออกมาเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงครบรอบ 134 ปี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ภาพดังกล่าวเป็นช่วงกิจกรรมจับฉลากผู้โชคดี 5 รางวัลได้รับ ปืนลูกซองยาว เป็นของขวัญ ท่ามกลางกระแสสังคมที่เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายการครอบครองปืนที่รัดกุมมากกว่านี้
“สนั่นโซเชียล !! งานเลี้ยง 134 ปี กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกาะพะงัน จัดใหญ่ จับรางวัลแจกลูกซองยาว เกาะเต่ารับไป4 พะงัน ได้แค่ 1
สนั่นโซเชี่ยล!! งานเลี้ยงครบรอบ 134 ปี กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว มอบเป็นของขวัญให้ผู้โชคดี ถึง 5 กระบอก เกาะเต่ารับไป 4 กระบอก เกาะพะงัน ได้แค่ 1 กระบอก
งานนี้กำนันผู้ใหญ่บ้าน 2 พื้นที่ ทั้งเกาะพะงัน และเกาะเต่า ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดใหญ่ รับวงดนตรีเพื่อชีวิตดังระดับประเทศ อาจารย์ไข่มาลีฮวนน่า มาทำการแสดงสดให้เหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการฝ่ายปกครอง นักการเมืองท้องถิ่น และสตรีแม่บ้าน ได้ร่วมสนุกสนานกัน โดยมีนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นบริเวณลานสนามหน้าภายในศูนย์ราชการ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเกาะพะงัน”
ล่าสุดทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า “ได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายนี้ เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่น โดยขอให้ไปถามรายละเอียดที่ นายนฤชา โฆษาศรีวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง”
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อ้างอิงจาก : FB สื่อเถื่อน
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