น้ำตาซึม! ลูกบุญธรรม “ปู ไปรยา” อัดคลิปบอกรักวันแม่ หลังซุ่มเลี้ยงดูนานหลายปี
น้ำตาซึม! เพจดังเผย ลูกบุญธรรม “ปู ไปรยา” อัดคลิปบอกรักวันแม่ หลังซุ่มเลี้ยงดูเด็กสองคนกำพร้าแม่นานหลายปี โดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อน
เพจเฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ โพสต์ข้อความระบุว่า “ส่งท้ายคืนวันแม่ปีนี้ ดิฉันอยากให้พวกเราได้ทราบเรื่องนี้ไปพร้อม ๆ กันค่ะ หลายคนอาจไม่รู้ว่า “ปู ไปรยา” ได้รับอุปการะเด็กสองคนพี่น้องจาก จ.บึงกาฬ ที่คุณแม่น้องเสียชีวิตไปแล้ว
ต่อมามีคนติดต่อมาหาปูว่าอยากขอความช่วยเหลือเพราะครอบครัวน้อง ๆ ลำบากมาก และสิ่งที่ “ปู ไปรยา” ทำคือเธอรับอาสาส่งเสียเลี้ยงดูเด็ก ๆ ทั้งสองพี่น้องโดยโอนค่าใช้จ่ายให้ทุก ๆ เดือน มาเป็นเวลาเกือบ 6 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2563 โดยที่พวกเราเองก็ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน
“..สวัสดีครับแม่ปู สวัสดีวันแม่ครับ ขอบคุณที่แม่ปูสานฝันให้กับผมครับ ขอบคุณครับ นี่คือรางวัลแบดมินตันในงานกีฬาสี ผมแข่งได้ที่ 1 ครับ นี่คือรางวัลป้ายกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ผมได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครับ สุดท้ายนี้น้องโปรเจกต์รักและคิดถึงแม่ปูนะครับ ขอบคุณครับ..”
จากนั้นน้องโปรเจกต์ก็โชว์การ์ดอวยพรวันแม่ให้แม่ปูได้ดู เป็นการ์ดทำมือที่เค้าตั้งใจวาดเพื่อมอบให้แก่แม่ปู ผู้ที่ให้โอกาสเค้าได้มีการศึกษาและมีชีวิตที่ดีขึ้น นี่คือการให้ที่มีคุณค่ามากที่สุดค่ะ #ชื่นใจแทนจริงๆค่ะ”
โดยเพจยังได้โพสต์ภาพการ์ดวันแม่ที่เด็กทั้งสองคนตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือพร้อมคำบอกรักแม่ปูอย่างสุดซึ้ง
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “ทำไมเราอ่านทุกคำที่คุณหนูน้อยบรรยาย แล้วร้องไห้ นี่สินะ ความหมายของคำว่าแม่ แม่คือผู้ให้ค่ะ” , “การกระทำของน้อง คือ ผลตอบแทนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้” , “ปู เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีมาก งดงามทั้งภายในภายนอก ความสำเร็จที่ปูได้รับทุกๆด้านเหมาะสมกับปูแล้วค่ะ”
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