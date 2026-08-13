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ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 20:01 น.
ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ย้อนคดีฆาตกรรมในญี่ปุ่น มิกิ ไอดะ ผู้ช่วยทันตแพทย์วัย 26 ปี ฆ่าแฟนหนุ่มที่อยู่ด้วยกัน ก่อนซ่อนศพไว้ในอพาร์ตเมนต์หลายวัน ระหว่างนั้นเธอยังไปทำงาน ส่งข้อความหาลูกค้า และออกไปดื่มกับเพื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

คดีเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2006 ที่เมืองโออิโสะ จังหวัดคานางาวะ ผู้เสียชีวิตคือ ทาคุยะ ซากุราโมโตะ พนักงานบริษัทวัย 29 ปี ซึ่งคบหาและอาศัยอยู่กับไอดะ

ตามข้อมูลในชั้นศาล ช่วงเช้ามืดวันที่ 1 พฤษภาคม 2006 ไอดะใช้มีดทำครัวทำร้ายซากุราโมโตะขณะเขากำลังหลับ เมื่อชายหนุ่มตื่นและพยายามลุกขึ้น เธอทำร้ายซ้ำจนเสียชีวิต

แทนที่จะแจ้งตำรวจ ไอดะเก็บศพของแฟนหนุ่มไว้ภายในอพาร์ตเมนต์ที่ทั้งคู่พักอยู่

ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม เธอตัดศีรษะออกจากร่าง และตั้งใจจะแยกส่วนที่เหลือเพื่อซ่อนศพ แต่ตำรวจเข้าพบศพภายในห้องพักเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ก่อนที่เธอจะทำต่อจนเสร็จ

ช่วงเวลาหลายวันหลังเกิดเหตุ กลายเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทำให้คดีนี้ได้รับความสนใจ เพราะคนรอบตัวแทบไม่เห็นความผิดปกติจากพฤติกรรมของไอดะ

ซ่อนศพในห้อง แต่ยังทำงานและออกไปดื่ม

ในเวลานั้น ไอดะทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ช่วงกลางวัน ส่วนกลางคืนรับงานเสริมประมาณสัปดาห์ละ 2 วันในร้านคาบาคุระที่เมืองอัตสึงิ สถานบันเทิงของญี่ปุ่นที่มีพนักงานหญิงนั่งพูดคุยและดูแลลูกค้า

หลังฆ่าแฟน เธอยังคงส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ไปหาลูกค้าประจำของร้านตามปกติ

ชายคนหนึ่งที่รู้จักไอดะให้ข้อมูลกับ Friday ว่า ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เขาเคยออกไปดื่มกับเธอและเพื่อนอีกหลายคน ไอดะพูดคุยอย่างสนุกสนาน โดยไม่มีท่าทีที่ทำให้คนในกลุ่มรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น

ที่ผิดสังเกตยิ่งกว่านั้นคือ เช้าวันที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ตำรวจพบศพ ไอดะยังเดินทางไปทำงานที่คลินิกทันตกรรมและดูแลผู้ป่วยตามปกติ

เธอหลบหนีในช่วงบ่าย ก่อนตำรวจตามจับตัวได้ 2 วันต่อมาใกล้สถานีรถไฟ JR Chigasaki

จากลูกค้าในร้าน สู่แฟนที่ย้ายมาอยู่ด้วยกัน

ไอดะรู้จักซากุราโมโตะผ่านร้านคาบาคุระที่เธอทำงานอยู่ ก่อนพัฒนาความสัมพันธ์และย้ายมาใช้ชีวิตด้วยกันประมาณหนึ่งปีต่อมา

เพื่อนร่วมงานเล่าว่า ไอดะรูปร่างผอม ดูดีเมื่อสวมชุดทำงาน และมีลูกค้าประจำพอสมควร ขณะเดียวกันเธอยังคงทำงานประจำในคลินิกทันตกรรม

แต่ชีวิตคู่ของทั้งสองมีปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเรื่องเงิน

ไอดะให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า เธอมีหนี้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ 3 ล้านเยน เนื่องจากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เธออ้างว่าซากุราโมโตะไม่ช่วยออกค่าใช้จ่าย และใช้ความรุนแรงกับเธอเมื่อมีปากเสียงกันเรื่องเงิน

ข้อกล่าวหาเรื่องความรุนแรงเป็นคำให้การของไอดะตามรายงานต้นทาง ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความว่าได้รับการรับรองเป็นข้อเท็จจริงแยกต่างหากจากศาล

มีชายคนใหม่ ก่อนวางแผนฆ่าล่วงหน้า

ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนก่อนเกิดเหตุ หลังไอดะเริ่มมีความสัมพันธ์กับลูกค้าชายอายุน้อยกว่าที่รู้จักผ่านสถานบันเทิง

ไอดะกับซากุราโมโตะเริ่มทะเลาะกันบ่อยครั้ง ครั้งหนึ่งเหตุรุนแรงถึงขั้นกระจกแตกและมีตำรวจเดินทางมาตรวจสอบที่พัก

ภายหลังไอดะให้การว่า เธอคิดว่าไม่สามารถยุติความสัมพันธ์กับซากุราโมโตะด้วยการเลิกรากันตามปกติ จึงตัดสินใจฆ่าเขา และซื้อมีดที่ใช้ก่อเหตุไว้ล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์

ยอมรับข้อกล่าวหา ศาลจำคุก 13 ปี

คดีเข้าสู่การพิจารณาที่ศาลแขวงโยโกฮามา สาขาโอดาวาระ ไอดะยอมรับข้อกล่าวหาเมื่อเปิดการพิจารณาคดี

เดือนมีนาคม 2007 ศาลพิพากษาจำคุกเธอ 13 ปี โดยตำหนิการฆาตกรรมที่มีการเตรียมการล่วงหน้า รวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังฆ่าซากุราโมโตะ

เกือบ 20 ปีต่อมา คดีของมิกิ ไอดะยังถูกหยิบกลับมาเล่าอีกครั้ง ไม่ใช่เพียงเพราะการซ่อนและพยายามแยกชิ้นส่วนศพ แต่เพราะตลอดหลายวันหลังฆ่าแฟน เธอยังคงไปทำงาน ติดต่อกับลูกค้า และพบปะเพื่อนตามปกติ จนตำรวจพบศพภายในอพาร์ตเมนต์และตามจับตัวได้ในที่สุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 20:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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