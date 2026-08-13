นายกออสเตรเลีย ถูกจวก เทียบ “เมล่อน” เป็นหน้าอก หลังได้รับของขวัญจากนายกญี่ปุ่น

นายกออสเตรเลีย ถูกจวก เทียบ “เมล่อน” เป็นหน้าอก หลังได้รับของขวัญจากนายกญี่ปุ่น
นายกออสเตรเลีย ถูกจวก เทียบ “เมล่อน” เป็นหน้าอก หลังได้รับของขวัญจากนายกญี่ปุ่น เจ้าตัวโต้ไม่ได้มีเจตนาเปรียบเทียบว่าเป็นสรีระสตรี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่า นาย แอนโธนี อัลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังจากที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ในพ็อดแคส Bush Deep กับนิกกิ ออสบอร์น พิธีกรหญิง
โดยช่วงหนึ่งเขาบอกว่าขณะที่เขาเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เขาได้รับคราวน์เมล่อนขนาดใหญ่ มูลค่าลูกละ 6,200 บาท (30,000 เยน) จากนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่าเป็นของขวัญที่แปลก แต่ถือว่าดี
พร้อมเอามือยกขึ้นบริเวณตนเองและบอกว่า “เธอ (ทาคาอิจิ) เอามาให้ผมสองลูก แบบที่เธอ (นิกกิ – พิธีกร) มีนั่นแหละ”
อย่างไรก็ตามความเห็นดังกล่าวนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ในสองประเด็น โดยประเด็นแรกคราวน์เมล่อนนั้น ถือว่าเป็นผลไม้ที่มูลค่าแพงที่สุดในญี่ปุ่นและถือเป็นสมบัติล้ำค่า และอย่างที่สองเขาทำท่าเปรียบเทียบเมล่อนเหมือนขนาดหน้าอกผู้หญิง ซึ่งฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นการทำลายมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย และเรียกร้องให้ขอโทษทางการญี่ปุ่นเป็นการด่วน
อย่างไรก็ตามนายอัลบานีสระบุว่า เขาแค่ระบุว่าผู้หญิงนำเมล่อนสองลูกมาให้เขา ไม่ได้มีเจตนาเปรียบเทียบว่าผลไม้เป็นหน้าอกแต่อย่างใด
ทั้งนี้อดแคส Bush Deep กับนิกกิ ออสบอร์น ในตอนดังกล่าวนั้นเคยเป็นประเด็นมาแล้ว จากที่ นาย แอนโทนี อัลบานีส ซึ่งได้ถามว่า “นอนด้วย แต่งงานด้วย คบด้วย” (Shag, Marry, Date) ระหว่าง ไคลี มิโนก, นิโคล คิดแมน หรือ รอนดา เบิร์ชมอร์
ตอนแรกนายอัลบานีส พยายามเลี่ยงตอบ โดยบอกว่าเขาเพิ่งแต่งงาน ก่อนที่เขาโดนจี้ และตอบว่าเขาอยากทั้งหลับนอน/แต่งงาน และ คบหากับ ไคลี มิโนก นักร้องสาว อย่างไรก็ตามเรื่องประเด็นเมล่อนเพิ่งถูกขุดขึ้นมาไม่นานนี้
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