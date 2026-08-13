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ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 “ทีมชาติไทย” พบ “ไต้หวัน”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 11:20 น.
8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 "ทีมชาติไทย" พบ "ไต้หวัน"

ศึกวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงแชมป์โลก 2026 (FIVB Volleyball Girls’ U17 World Championship 2026) ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อย ได้ครบทั้ง 8 ทีมที่จะไปต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศ และหนึ่งในนั้นมีชื่อ “ทีมชาติไทย”

ทัพลูกยางสาวไทยชุดเล็กสร้างผลงานเหนือความคาดหมาย เอาชนะ โปแลนด์ แชมป์กลุ่มซีที่กวาดชัยรวด 5 นัดในรอบแรก ไปได้ 3-1 เซต (25-19, 25-21, 10-25, 25-23) ทะลุเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ

ก่อนถึงเกมนี้ ไทยจบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ 4 ของกลุ่มเอ ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 3 เก็บ 6 คะแนน โดยแพ้ตุรกี สหรัฐอเมริกา และเช็กเกีย แต่คว้าสองชัยชนะสำคัญเหนือเจ้าภาพชิลีและอียิปต์ จนได้ตั๋วผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในฐานะอันดับ 4 ที่ต้องไปเจอแชมป์กลุ่มซีตามสายการแข่งขัน

ในรอบก่อนรองชนะเลิศ สาวไทยมีคิวพบกับ ไต้หวัน (จีนไทเป) ที่เพิ่งบุกเอาชนะ เวเนซุเอลา 3-0 เซตในรอบ 16 ทีม

โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026

14 สิงหาคม

  • อิตาลี พบ สหรัฐอเมริกา 22:00 น.

15 สิงหาคม (เช้าวันเสาร์)

  • โครเอเชีย พบ จีน 01:00 น.
  • ไต้หวัน พบ ไทย 04:00 น.
  • ตุรกี พบ เกาหลีใต้ 07:00 น.

ถ่ายทอดสดช่อง MonoMax

โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026

ผลรอบ 16 ทีมสุดท้ายทั้ง 8 คู่

  • อิตาลี 3-0 เปรู
  • สหรัฐอเมริกา 3-0 อาร์เจนตินา
  • โครเอเชีย 3-0 เช็กเกีย
  • จีน 3-1 โดมินิกัน
  • ไต้หวัน 3-0 เวเนซุเอลา
  • ไทย 3-1 โปแลนด์
  • ตุรกี 3-0 ญี่ปุ่น
  • เกาหลีใต้ 3-0 ฟิลิปปินส์

รอบ 8 ทีมสุดท้ายมีทีมจากเอเชียยืนหยัดอยู่ถึง 4 ชาติ คือ จีน ไต้หวัน ไทย และเกาหลีใต้ ซึ่งการที่ไทยต้องเจอไต้หวัน หมายความว่าอย่างน้อยจะมีตัวแทนเอเชียหนึ่งทีมได้เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศจากสายนี้แน่นอน

สำหรับรายการนี้แข่งขันแบบ 24 ทีม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม คัด 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ 16 ทีม ก่อนเปลี่ยนเป็นระบบน็อกเอาต์แพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบน็อกเอาต์จะหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับแทน โดยจีนลงป้องกันแชมป์ในฐานะเจ้าของถ้วยจากศึก U17 รุ่นแรกเมื่อปี 2024 และครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ชิลีรับหน้าที่เจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกด้วย

รอบรองชนะเลิศ แข่งวันที่ 15 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศพร้อมนัดชิงเหรียญวันที่ 16 สิงหาคม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 11:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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