ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 “ทีมชาติไทย” พบ “ไต้หวัน”
ศึกวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงแชมป์โลก 2026 (FIVB Volleyball Girls’ U17 World Championship 2026) ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี ผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อย ได้ครบทั้ง 8 ทีมที่จะไปต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศ และหนึ่งในนั้นมีชื่อ “ทีมชาติไทย”
ทัพลูกยางสาวไทยชุดเล็กสร้างผลงานเหนือความคาดหมาย เอาชนะ โปแลนด์ แชมป์กลุ่มซีที่กวาดชัยรวด 5 นัดในรอบแรก ไปได้ 3-1 เซต (25-19, 25-21, 10-25, 25-23) ทะลุเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
ก่อนถึงเกมนี้ ไทยจบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ 4 ของกลุ่มเอ ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 3 เก็บ 6 คะแนน โดยแพ้ตุรกี สหรัฐอเมริกา และเช็กเกีย แต่คว้าสองชัยชนะสำคัญเหนือเจ้าภาพชิลีและอียิปต์ จนได้ตั๋วผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในฐานะอันดับ 4 ที่ต้องไปเจอแชมป์กลุ่มซีตามสายการแข่งขัน
ในรอบก่อนรองชนะเลิศ สาวไทยมีคิวพบกับ ไต้หวัน (จีนไทเป) ที่เพิ่งบุกเอาชนะ เวเนซุเอลา 3-0 เซตในรอบ 16 ทีม
โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026
14 สิงหาคม
- อิตาลี พบ สหรัฐอเมริกา 22:00 น.
15 สิงหาคม (เช้าวันเสาร์)
- โครเอเชีย พบ จีน 01:00 น.
- ไต้หวัน พบ ไทย 04:00 น.
- ตุรกี พบ เกาหลีใต้ 07:00 น.
ถ่ายทอดสดช่อง MonoMax
ผลรอบ 16 ทีมสุดท้ายทั้ง 8 คู่
- อิตาลี 3-0 เปรู
- สหรัฐอเมริกา 3-0 อาร์เจนตินา
- โครเอเชีย 3-0 เช็กเกีย
- จีน 3-1 โดมินิกัน
- ไต้หวัน 3-0 เวเนซุเอลา
- ไทย 3-1 โปแลนด์
- ตุรกี 3-0 ญี่ปุ่น
- เกาหลีใต้ 3-0 ฟิลิปปินส์
รอบ 8 ทีมสุดท้ายมีทีมจากเอเชียยืนหยัดอยู่ถึง 4 ชาติ คือ จีน ไต้หวัน ไทย และเกาหลีใต้ ซึ่งการที่ไทยต้องเจอไต้หวัน หมายความว่าอย่างน้อยจะมีตัวแทนเอเชียหนึ่งทีมได้เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศจากสายนี้แน่นอน
สำหรับรายการนี้แข่งขันแบบ 24 ทีม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม คัด 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ 16 ทีม ก่อนเปลี่ยนเป็นระบบน็อกเอาต์แพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบน็อกเอาต์จะหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับแทน โดยจีนลงป้องกันแชมป์ในฐานะเจ้าของถ้วยจากศึก U17 รุ่นแรกเมื่อปี 2024 และครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ชิลีรับหน้าที่เจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกด้วย
รอบรองชนะเลิศ แข่งวันที่ 15 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศพร้อมนัดชิงเหรียญวันที่ 16 สิงหาคม
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