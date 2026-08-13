“อนุทิน” สั่งยกเลิกทันที หลังแจกอาวุธปืนลูกซอง 5 กระบอก รางวัลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
อนุทิน สั่งยกเลิกทันที หลังแจกอาวุธปืนลูกซอง 5 กระบอก รางวัลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงัน-เกาะเต่า ขอให้แจกรางวัลอื่นแทน
จากที่เพจเฟซบุ๊ก สื่อเถื่อน ได้แชร์ภาพเหตุการณ์ งานเลี้ยง 134 ปี กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกาะพะงัน จัดใหญ่ จับรางวัลแจกลูกซองยาว จำนวน 5 กระบอก จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ท่ามกลางความกังวลถึงเรื่องการครอบครองอาวุธ จากประเด็นกราดยิงโรงเรียนและบุกยิง นายก อบจ.นนทบุรีนั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายนี้ เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่น โดยขอให้ไปถามรายละเอียดที่นาย นฤชา โฆษาศรีวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง
ขณะที่นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงกรณีงานเลี้ยงดังกล่าว ว่า นโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืน ตามนโยบายสำคัญของนายอนุทินชาญ วีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบ ป.3 ยืนยันว่าตามนโยบายของรัฐบาล จะไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่จะเปลี่ยนเป็นให้สิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทน อาจจะเป็นเงินสด หรือทำสัญลักษณ์แหนบเข็ม และย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องยกเลิกหรือระงับไว้ก่อน แต่ในระเบียบ มีการเปิดช่องไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกันได้
ส่วนกรณีที่เกาะพะงัน ได้รับรางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น นายนฤชา กล่าวว่า ในแต่ละปีต้องมีการดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงคนที่ได้รับรางวัลไป สำหรับกรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามขั้นตอนต้องไปดำเนินการออกใบป.3 แต่วันนี้มีการระงับออกใบป.3 ทั้งหมด โดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางจากทั่วประเทศ
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