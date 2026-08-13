เปิดหลักฐานราชกิจจาฯ ยืนยัน “วัดป่าอดุลยาราม” ขอนแก่น จดทะเบียนถูกต้องตั้งแต่ปี 2541
เปิดหลักฐานราชกิจจาฯ ยืนยัน วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น จดทะเบียนถูกต้องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ท่ามกลางศึกที่ดินยึดวัด
กรณีดราม่า วัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังมีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็นทายาทของเจ้าของที่ดินเดิม นำท่อปูนมาปิดกั้นทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พร้อมติดป้ายให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 15 วัน โดยอ้างว่าที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวตน เพราะโฉนดที่ดินยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อเป็นของวัด
แม้ทางวัดจะยืนยันว่าคดีความในชั้นศาลจบไปแล้วก็ตาม เหตุการณ์นี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ และมีการนำเรื่องไปพูดคุยในหลายรายการข่าว โหนกระแส (12 ส.ค. 69) รวมถึงมีฝ่ายทายาทออกมาตั้งข้อสงสัยว่าวัดแห่งนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม
ล่าสุดมีการเปิดเผยเอกสารราชกิจจานุเบกษาฉบับปี 2541 ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันสถานะทางกฎหมายของวัดป่าอดุลยารามได้อย่างชัดเจน
เอกสารดังกล่าวคือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 45 ง หน้า 24 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ระบุว่า นายของ อินทรีย์ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดที่หมู่บ้านที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเมื่อสร้างเสนาสนะแล้วเสร็จ สมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์
กระทรวงศึกษาธิการจึงอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ประกาศตั้งวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดป่าอดุลยาราม” ลงนามโดยนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541
เอกสารฉบับนี้มีความสำคัญ เพราะสอดคล้องโดยตรงกับคำยืนยันของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนางณัฏฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า
จากทะเบียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าอดุลยารามเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มีทะเบียนและรหัสวัดที่ได้รับการรับรองถูกต้อง โดยได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 ซึ่งตรงกับวันที่ปรากฏในประกาศราชกิจจานุเบกษาทุกประการ
ยืนยันได้ว่าวัดป่าอดุลยารามจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ดินของวัดจำนวน 26 ไร่ เป็นที่ดินที่นายเฮียง พิมพ์ศรี ถวายให้เพื่อจัดตั้งวัดแห่งนี้ตั้งแต่พิธีทอดผ้าป่าเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2533
ก่อนที่ทายาทของนายเฮียงจะยื่นฟ้องขอที่ดินคืนในปี 2547 ซึ่งคดีผ่านการพิจารณาทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาแล้ว โดยวัดเป็นฝ่ายชนะทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ส่วนศาลฎีกาไม่รับคดีไว้พิจารณา ทำให้คดีถือเป็นที่สิ้นสุดตามคำชี้แจงของเจ้าอาวาส
นอกจากประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เจ้าอาวาสยังระบุว่าวัดมีเอกสารประกอบอื่นครบถ้วน ทั้งสำเนาโฉนดที่ดิน ภาพถ่ายพิธีถวายโฉนด ทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อเจ้าอาวาส หนังสืออนุญาตให้สร้างวัด และตราตั้งเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นชุดหลักฐานที่นำมาใช้ยืนยันความถูกต้องของวัดตลอดกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาลที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ชื่อผู้ขออนุญาตสร้างวัดที่ปรากฏในประกาศราชกิจจานุเบกษาคือ “นายของ อินทรีย์” ซึ่งแตกต่างจากชื่อ “นายเฮียง พิมพ์ศรี” ที่ปรากฏในคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าอาวาสว่าเป็นผู้ถวายที่ดิน
ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทั้งสองชื่อนี้หมายถึงบุคคลเดียวกันหรือเป็นคนละคน โดยก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสเคยเล่าว่า หลวงพ่อเผย ผู้ริเริ่มจัดตั้งพื้นที่เป็นที่พักสงฆ์ เคยมอบหมายให้นายเคน คนสนิท นำโฉนดไปดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ก่อนนายเคนจะเสียชีวิตระหว่างดำเนินเรื่อง
จึงเป็นไปได้ว่าชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษาอาจเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นคนละคนกับผู้ถวายที่ดิน แต่จุดนี้ยังต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมจากทางวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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