หมอของขวัญ ดอดเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น จากนี้เหลือไว้แต่มิตรภาพดีๆ

โมเมนต์ที่รอคอย! หมอของขวัญ ดอดเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ร่วมเฟรมพร้อมหน้า หนุ่ม กรรชัย ลั่น จากวันนี้ก็คงไว้แต่มิตรภาพที่ดี
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเฟรมประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ เมื่ออดีตคู่พิพาทกลับโผล่ร่วมเฟรมทองคำด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังจากต่อสู้ฟาดฟันกันผ่านโซเชียลมีเดียอยู่นาน ระหว่าง เบียร์ เดอะวอยซ์, หมอของขวัญ และหนุ่ม กรรชัย ที่ล่าสุดทั้ง 3 คนนัดเจอกันเพื่อเคลียร์จบศึกดรามาลุกลามหลายปี
โดยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 หมอของขวัญ ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับ เบียร์ เดอะวอยซ์ หลังทั้งคู่เป็นคู่กรณีกันมาระยะหนึ่ง พร้อมระบุข้อความชวนอิ่มเอมหัวใจว่า
“คนที่ไม่เคยเจอกัน รับสารจากคนนั้นทีคนนี้ทาง แปลความไปต่าง ๆ แล้วมาแรงใส่กัน ทั้ง ๆ ที่ชีวิตจริงไม่ได้มีเรื่องกันเลย วันนี้พี่หมอกับพี่หนุ่มได้มาเจอน้องเบียร์ ก็เคลียร์ใจกัน อะไรล่วงเกินกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็ขอโทษกันปรับความเข้าใจ เพราะบางครั้งตัวหนังสือมันไม่มีเสียง เราเลยเติมแต่งอารมณ์กันไปต่าง ๆ นานา พอมาเจอหน้าปรับความเข้าใจ จากวันนี้ก็คงไว้แต่มิตรภาพที่ดี”
ขณะที่ทางด้าน เบียร์ เดอะวอยซ์ ก็ได้มีการโพสต์ภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน พร้อมระบุข้อความประกอบภาพดังกล่าวว่า “ดีใจมาก ๆ ค่ะที่มีวันนี้ ขอบคุณพี่หนุ่ม พี่ของขวัญ และน้องทนายนิสา ที่สละเวลามาเจอกันนะคะ วันนี้เราทุกคนได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วค่ะ อดีตคนเราอาจเคยผิดใจกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปรับความเข้าใจกันไม่ได้ ความคิดคนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ในทุกๆวันค่ะ พี่ๆใจดีมากๆ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ ความคิดเห็นไม่น่ารักต่าง ๆ ไม่รับทุกกรณี”
ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดใจผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 69 ระบุว่า “เคยนัดพบกันหลายครั้งแล้ว เดิมทีคิวคือนัดวันเสาร์ แต่เวลาไม่ตรงกัน ประกอบกับหมอของขวัญมีเวลาว่างตรงกันพอดีจึงมาร่วมพูดคุยด้วย
ตนและหมอของขวัญเคยมีประเด็นกับเบียร์มาก่อน แต่ทั้งคู่ไม่เคยพูดคุยกับเบียร์โดยตรงเลย เรื่องราวทั้งหมดเกิดจากการส่งข้อความผ่านกันไปมา เมื่อได้เจอกันก็ตกลงเคลียร์ใจ เลือกมองไปข้างหน้า ไม่ขุดคุ้ยเรื่องเก่าว่าใครเคยพูดอะไร หมอของขวัญเองก็ยอมรับกับเบียร์ตรง ๆ ว่าเคยโพสต์ต่อว่า และเอ่ยปากขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจ ถือเป็นการจบปัญหาด้วยดี” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตและแฟนคลับของทั้ง 3 คนที่เข้ามาแสดงความยินดีที่ได้เห็นภาพดังกล่าว
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อ้างอิงจาก : FB Doctorkatekate
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