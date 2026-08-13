จับตาวันนี้! นัดพิพากษา “พิงกี้ สาวิกา” ชวนลงทุนคดี Forex 3D เสียหาย 2 พันล้าน
นัดวันนี้พิพากษา “พิงกี้ สาวิกา ไชยเดช” พร้อมครอบครัวและพวกรวม 24 คน ชวนลงทุนคดี Forex 3D เสียหาย 2 พันล้าน
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ Forex 3D หมายเลขดำ อ.853/2564 ซึ่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนาย อภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex 3D พร้อมด้วย น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือ พิงกี้ นักแสดงชื่อดัง รวมถึง แม่, พี่ชาย และพวกรวม 24 คน
สำหรับคดีนี้จำเลยถูกฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ จากกรณีชักชวนผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนใน Forex 3D จนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาท
โดยก่อนหน้านี้อัยการโจทก์ฟ้องสรุปว่า ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 กันยายน 2563 จำเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชน โดยโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D
รูปแบบการชักชวนคือ อ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ลงทุนแทน ผู้ลงทุนไม่ต้องมีความรู้เรื่องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เพียงฝากเงินเข้ามาก็รอรับกำไรปันผลได้ โดยคำฟ้องระบุว่ามีการประกันเงินต้น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการขาดทุน
เงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 15,000 บาท ต่อมาเพิ่มขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 50,000 บาท
ผลคือมีผู้หลงเชื่อ 9,842 ราย นำเงินมาร่วมลงทุนกว่า 2,489 ล้านบาท ทั้งที่ความจริงจำเลยไม่ได้นำเงินไปลงทุน และไม่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจริงตามที่กล่าวอ้าง
ทั้งนี้ พิงกี้ ไม่ได้เดินทางเข้าศาลทางด้านหน้า และไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ก่อนขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีทันที
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