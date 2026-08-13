สาวงง สอบท้องถิ่นได้ที่ 24 บรรจุแล้วแต่ถูกเพิกถอน แจงยิบไม่เคยจ่ายเงินให้ใคร พร้อมสู้ในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เจ้าของบัญชีเฟซบุ๊ก Amonrat Runchana ใช้ชื่อเล่นว่า “เนย” โพสต์ข้อความอธิบายสถานการณ์ของตัวเองในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 โดยระบุว่าประกาศขึ้นบัญชีครั้งแรกมีผู้สอบผ่านทั้งหมด 170 คน มีการเรียกบรรจุไปแล้ว 64 คน ตัวเธอสอบได้ลำดับที่ 24 และได้รับการเรียกบรรจุทำงานไปแล้ว
แต่เมื่อมีการประกาศบัญชีครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่จำนวน 142 คน กลับพบว่าลำดับที่ 1-28 หายไปจากบัญชีทั้งหมด โดยไม่มีการจัดเรียงบัญชีใหม่ตามที่เคยประกาศแจ้งไว้ ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่อหายและถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบไปโดยปริยาย
เนยยืนยันว่า เธอสอบผ่านมาด้วยความสามารถของตัวเอง ไม่เคยจ่ายเงินให้ใคร และไม่มีใครมายื่นข้อเสนอช่วยเหลือให้สอบผ่าน
ครอบครัวของเธอก็ไม่มีเส้นสายหรือรับรู้เรื่องการจ่ายเงินเพื่อช่วยให้ลูกสอบได้แต่อย่างใด เธอบอกว่าพร้อมพิสูจน์ตัวเองตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหาย เสียใจ และเสียเวลาอย่างมาก เพราะการไม่มีชื่อในบัญชีหมายถึงถูกมองว่าสอบไม่ผ่าน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าสอบผ่านและได้บรรจุไปแล้ว
ดังนั้น ถ้าไม่เคยจ่ายเงินให้ใครนอกจากค่าสมัครสอบ แล้วใครเป็นคนแก้ไขคะแนนให้ และแก้เพื่ออะไร?
หากตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเองสอบไม่ผ่านจริง ก็พร้อมยอมรับผล แต่มองว่าเรื่องนี้ควรมีผู้รับผิดชอบต่อการประกาศผลสอบผ่านไปแล้ว แต่กลับมายกเลิกทีหลัง ทั้งที่ความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากตัวผู้สมัครสอบ
เนยยังกล่าวถึงความกังวลว่ากำลังจะถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งที่ไม่เคยรู้เห็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตใด ๆ และตั้งคำถามว่าทำไมต้องกลายเป็นแพะรับบาป จากความสะเพร่าของกระบวนการที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเคยยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้ว
ในช่วงท้ายของโพสต์ เนยระบุว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าผู้ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีใหม่คือผู้ทุจริต เธอจึงอยากขอให้สังคมอย่าเพิ่งตัดสินใครไปก่อน เพราะสิ่งที่เธอต้องการคือความเป็นธรรมให้ตัวเอง ไม่ใช่การถูกพ่วงชื่อไปกับกระบวนการโกงที่เธอไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง
สำหรับผู้ที่มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทุจริตแต่ชื่อหายไปจากบัญชี สามารถเช็กคะแนนได้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนกลาง และ ต่างจังหวัด
การยื่นขอดูคะแนนถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าการเพิกถอนรายชื่อไม่เป็นธรรม ผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้ต่อไป
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แหล่งข้อมูล : Drama-addict
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