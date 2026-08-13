สหรัฐฯ เตรียมประหาร 3 นักโทษในวันเดียวกัน ครั้งแรกในรอบเกือบ 16 ปี
สหรัฐฯ เตรียมประหาร 3 นักโทษในวันเดียวกัน ครั้งแรกในรอบเกือบ 16 ปี โดยในปีนี้สหรัฐฯได้ประหารนักโทษไปแล้ว 19 คน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า รัฐเทนเนสซี, แอละบามา และ โอคลาโฮมา สามรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประหารชีวิตนักโทษในวันเดียวกัน ถือเป็นการประหารชีวิตวันเดียวกัน 3 คนครั้งแรกในรอบเกือบ 16 ปี ในวันที่ 13 สิงหาคม โดยทั้งสามจะถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยา
ในรอบปีที่ผ่านมา 11 รัฐในสหรัฐฯได้ประหารชีวิตนักโทษไป 47 คน ถือเป็นจำนวนการประหารชีวิตที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 ขณะที่ในปีนี้สหรัฐฯได้ประหารชีวิตนักโทษไปแล้ว 19 คน โดยรัฐที่มีการประหารชีวิตนักโทษมากที่สุดคือรัฐฟลอริดา
ทั้งนี้สำนักข่าว BBC วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าสาเหตุที่การประหารชีวิตนักโทษเพิ่มขึ้นนั้น มาจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่แสดงความเห็นว่าการประหารชีวิตเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการป้องปรามและลงโทษผู้ที่ก่ออาชญากรรมอันเลวร้ายที่สุดและการใช้ความรุนแรงถึงแก่ชีวิตต่อพลเมืองอเมริกัน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศตะวันตกเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังใช้โทษประหารชีวิต โดย 27 จาก 50 รัฐมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของรัฐ
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