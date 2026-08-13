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ดราม่า ‘น้องลียา’ ใส่เสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน เสียงแตกสองฝ่าย จี้ถามมาตรฐานเจ้าหน้าที่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 10:58 น.
น้องลียาใส่เสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน

ถกสนั่น น้องลียา สวมเสื้อเปิดไหล่ถ่ายทำบัตรประชาชน จี้ถามดุลพินิจเจ้าหน้าที่รัฐ คอมเมนต์เสียงแตก บางที่ใส่เสื้อปาดไหล่-คอนแทคเลนส์ได้ ขณะที่บางที่ไม่อนุญาต

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล หลัง ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล โพสต์คลิปพาลูกสาว น้องลียา ไปทำบัตรประชาชน แล้วชาวเน็ตแห่ถกกันสนั่นเรื่องเสื้อผ้าที่ใส่เข้าไปถ่ายรูปจนบานปลายเป็นคำถามถึงมาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ

เรื่องเริ่มจากที่ธัญญ่าโพสต์คลิปผ่าน TikTok บัญชี @tanya_liyah พร้อมแคปชั่นว่า “บัตรใบที่สองของลียา” เผยโมเมนต์พาลูกสาวไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ ในลุคเสื้อแขนยาวสีขาวทรงเปิดไหล่ ซึ่งกลายเป็นจุดที่ชาวเน็ตจับตามากที่สุด

น้องลียาใส่เสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน-3
ภาพจาก Instagram : tanya_liyah

หลังคลิปเผยแพร่ออกไป คอมเมนต์แบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจน ฝ่ายแรกตั้งคำถามถึงมาตรฐานของสำนักงานเขตและที่ว่าการอำเภอ โดยยกประสบการณ์ตรงของตัวเองที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้มงวด บ้างถูกสั่งให้เปลี่ยนเสื้อ บ้างถูกให้ปัดผมไปด้านหลังเพื่อเปิดไหล่และใบหูให้ชัด บางรายเล่าว่าถูกสั่งให้ถอดคอนแทคเลนส์ หรือห้ามถ่ายรูปทั้งที่ทำสีผมสว่าง จึงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกรณีนี้ถึงผ่านได้ และเป็นการใช้ดุลพินิจตามอารมณ์เจ้าหน้าที่ หรือมีสองมาตรฐานสำหรับคนดังหรือไม่

เมนต์ชาวเน็ตเรื่องน้องลียาใส่เสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน-2
ภาพจาก Instagram : tanya_liyah

อีกฝ่ายมองต่างออกไป โดยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเป็นดาราหรือลูกคนดัง เพราะตัวเองซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปก็เคยใส่เสื้อปาดไหล่ เสื้อสายเดี่ยว หรือใส่คอนแทคเลนส์ไปทำบัตรที่อำเภอใกล้บ้านได้ตามปกติ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับระเบียบและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่

เมนต์ชาวเน็ตเรื่องน้องลียาใส่เสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน
ภาพจาก Instagram : tanya_liyah

เมื่อย้อนดูระเบียบจริง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์กลางไว้เพียงว่าให้ผู้ขอทำบัตรแต่งกายด้วย “ชุดสุภาพ” เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ยกเว้นกรณีมีข้อบังคับทางศาสนา แต่เนื่องจากคำว่าชุดสุภาพเปิดช่องให้ตีความตามดุลพินิจ ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่แต่ละสำนักงานจึงต่างกัน กลายเป็นต้นตอของข้อถกเถียงเรื่องมาตรฐานที่ไม่เท่ากันในครั้งนี้

ขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ทั้งจากฝ่ายครอบครัวและจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่เกี่ยวข้อง

สำหรับน้องลียา หรือ ลลียา เองตระกูล เป็นลูกสาวคนเดียวของธัญญ่า ธัญญาเรศ และ เป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล ปัจจุบันก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะศิลปินหน้าใหม่

น้องลียาใส่เสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน-5
ภาพจาก Instagram : tanya_liyah
@tanya_liyah บัตรใบที่สองของลียา♥️ #liyah_tace @LIYAH TACE🦈 ♬ 2 On Slowed Version – zlddt

ขอบคุณคลิปและภาพจาก : TikTok @tanya_liyah

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 10:58 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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