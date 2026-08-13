คุณตาวัย 90 เข็นรถขายก๋วยจั๊บ หาเงินดูแลภรรยาป่วยติดเตียง สาวใจดีทำป้ายร้านให้ใหม่
คุณตาวัย 90 เข็นรถขายก๋วยจั๊บ หาเงินดูแลภรรยาป่วยติดเตียง หลังเพิ่งเสียลูกชายเพียงคนเดียว สาวใจดีทำป้ายร้านให้ใหม่ ชาวเน็ตแห่ชมเพียบ
ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่ทำให้ชาวเน็ตต่างใจฟู เมื่อผู้ใชบัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่ง โพสต์คลิปช่วยเหลือคุณตาวัย 90 ปีที่ขายก๋วยจั๊บอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเธอได้เข้าไปพูดคุยกับคุณตาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งคุณตาได้เล่าว่าคุณยายอายุ 70 กว่าปี ป่วยเดินไม่ได้ ส่วนตัวเองเพิ่งกลับมาขายได้ 3 วันเพราะป่วย
นอกจากนี้เจ้าของโพสต์ยังระบุด้วยว่า “ขอให้โลกนี้ใจดีกับทั้งคู่ ฝากมาอุดหนุนคุณตาคุณยายด้วยนะคะ พิกัด ช่วงเช้า > หน้าวัดคลองเปล คอหงส์ ช่วงเย็น > หน้า 7-11 บิ๊กซีคลองแห ขายไม่แพงแถมให้เยอะค่ะ ก๋วยจั๊บคุณตาวัย 90 หน้าวัดคลองเปล — อร่อยถูกใจ ช่วยอุดหนุน
เรื่องราวสั้น ๆ จากชุมชนหาดใหญ่: คุณตาวัย 90 ขายก๋วยจั๊บไก่กับลูกชิ้นปลาเลี้ยงคุณยายผู้ป่วยติดเตียง โดยลูกชายคนเดียวเพิ่งเสียชีวิตเมื่อประมาณ 5–6 เดือนก่อน คุณตาตั้งใจทำก๋วยจั๊บมาก แม้มือจะสั่นตอนคีบ เสิร์ฟด้วยรอยยิ้มเวลาคุณยายซึ่งไม่ได้ยินแต่ยิ้มหวานอยู่ข้าง ๆ
เมนูและราคา ขายเป็นถุง ราคาประมาณ 40–50 บาท แต่ให้ปริมาณเยอะ คุณตาไม่ปรับราคาเพราะกลัวไม่มีคนซื้อ รายการคือก๋วยจั๊บไก่และลูกชิ้นปลา
พิกัดเวลาและสถานที่ ช่วงเช้า: หน้าวัดคลองเปล (คอหงส์) ช่วงเย็น (ถ้ายังเหลือ): หน้า 7-11 บิ๊กซีคลองแห
ทำไมควรอุดหนุน ช่วยเลี้ยงดูครอบครัวผู้สูงอายุที่กำลังลำบาก ได้ก๋วยจั๊บรสบ้าน ๆ ในราคาย่อมเยาและปริมาณมาก เป็นการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและแสดงความเมตตา
คำแนะนำในการมาอุดหนุน มาช่วงเช้าเพื่อเลือกได้เต็ม ๆ เพราะอาจหมดก่อนเย็น เตรียมเงินทอนและความเอื้อเฟื้อเผื่อให้กำลังใจคุณตาคุณยาย
ปิดท้าย ฝากช่วยกันอุดหนุนคุณตาและคุณยาย ขอให้ทั้งคู่สุขภาพแข็งแรง ขายดี ๆ และขอให้โลกนี้ใจดีกับทั้งคู่ หากไปซื้อได้ โปรดบอกพิกัดตามที่แจ้งเพื่อช่วยกระจายข่าวและเป็นกำลังใจให้ชุมชน”
ล่าสุด เจ้าของโพสต์ได้สั่งทำป้ายไวนิลร้านใหม่ให้กับคุณตาด้วยชื่อร้านว่า “ก๋วยจั๊บคุณตาวัย 90” โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “ป้ายเด่นดึงดูดสายตาร้านดูสดใสเลย ขอให้ลูกค้าเข้ารัว ๆ ตลอดไปเลยนะคะ”, “สุดยอดครับขอบคุณครับที่สนับสนุนป้ายใหม่ให้คุณตา”, “โห!! คุณตา 90 แล้ว ยังแข็งแรงอยู่เลย”
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