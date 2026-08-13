ข่าว

คุณตาวัย 90 เข็นรถขายก๋วยจั๊บ หาเงินดูแลภรรยาป่วยติดเตียง สาวใจดีทำป้ายร้านให้ใหม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 11:20 น.
คุณตาวัย 90 เข็นรถขายก๋วยจั๊บ หาเงินดูแลภรรยาป่วยติดเตียง สาวใจดีทำป้ายร้านให้ใหม่

คุณตาวัย 90 เข็นรถขายก๋วยจั๊บ หาเงินดูแลภรรยาป่วยติดเตียง หลังเพิ่งเสียลูกชายเพียงคนเดียว สาวใจดีทำป้ายร้านให้ใหม่ ชาวเน็ตแห่ชมเพียบ

ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่ทำให้ชาวเน็ตต่างใจฟู เมื่อผู้ใชบัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่ง โพสต์คลิปช่วยเหลือคุณตาวัย 90 ปีที่ขายก๋วยจั๊บอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเธอได้เข้าไปพูดคุยกับคุณตาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งคุณตาได้เล่าว่าคุณยายอายุ 70 กว่าปี ป่วยเดินไม่ได้ ส่วนตัวเองเพิ่งกลับมาขายได้ 3 วันเพราะป่วย

นอกจากนี้เจ้าของโพสต์ยังระบุด้วยว่า “ขอให้โลกนี้ใจดีกับทั้งคู่ ฝากมาอุดหนุนคุณตาคุณยายด้วยนะคะ พิกัด ช่วงเช้า > หน้าวัดคลองเปล คอหงส์ ช่วงเย็น > หน้า 7-11 บิ๊กซีคลองแห ขายไม่แพงแถมให้เยอะค่ะ ก๋วยจั๊บคุณตาวัย 90 หน้าวัดคลองเปล — อร่อยถูกใจ ช่วยอุดหนุน

เรื่องราวสั้น ๆ จากชุมชนหาดใหญ่: คุณตาวัย 90 ขายก๋วยจั๊บไก่กับลูกชิ้นปลาเลี้ยงคุณยายผู้ป่วยติดเตียง โดยลูกชายคนเดียวเพิ่งเสียชีวิตเมื่อประมาณ 5–6 เดือนก่อน คุณตาตั้งใจทำก๋วยจั๊บมาก แม้มือจะสั่นตอนคีบ เสิร์ฟด้วยรอยยิ้มเวลาคุณยายซึ่งไม่ได้ยินแต่ยิ้มหวานอยู่ข้าง ๆ

คุณตาวัย 90 ปี ยืนตักก๋วยจั๊บขายหน้าร้านสะดวกซื้อในหาดใหญ่
TikTok/ @iiceziii

เมนูและราคา ขายเป็นถุง ราคาประมาณ 40–50 บาท แต่ให้ปริมาณเยอะ คุณตาไม่ปรับราคาเพราะกลัวไม่มีคนซื้อ รายการคือก๋วยจั๊บไก่และลูกชิ้นปลา

พิกัดเวลาและสถานที่ ช่วงเช้า: หน้าวัดคลองเปล (คอหงส์) ช่วงเย็น (ถ้ายังเหลือ): หน้า 7-11 บิ๊กซีคลองแห

ทำไมควรอุดหนุน ช่วยเลี้ยงดูครอบครัวผู้สูงอายุที่กำลังลำบาก ได้ก๋วยจั๊บรสบ้าน ๆ ในราคาย่อมเยาและปริมาณมาก เป็นการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและแสดงความเมตตา

คำแนะนำในการมาอุดหนุน มาช่วงเช้าเพื่อเลือกได้เต็ม ๆ เพราะอาจหมดก่อนเย็น เตรียมเงินทอนและความเอื้อเฟื้อเผื่อให้กำลังใจคุณตาคุณยาย

ปิดท้าย ฝากช่วยกันอุดหนุนคุณตาและคุณยาย ขอให้ทั้งคู่สุขภาพแข็งแรง ขายดี ๆ และขอให้โลกนี้ใจดีกับทั้งคู่ หากไปซื้อได้ โปรดบอกพิกัดตามที่แจ้งเพื่อช่วยกระจายข่าวและเป็นกำลังใจให้ชุมชน”

ล่าสุด เจ้าของโพสต์ได้สั่งทำป้ายไวนิลร้านใหม่ให้กับคุณตาด้วยชื่อร้านว่า “ก๋วยจั๊บคุณตาวัย 90” โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “ป้ายเด่นดึงดูดสายตาร้านดูสดใสเลย ขอให้ลูกค้าเข้ารัว ๆ ตลอดไปเลยนะคะ”, “สุดยอดครับขอบคุณครับที่สนับสนุนป้ายใหม่ให้คุณตา”, “โห!! คุณตา 90 แล้ว ยังแข็งแรงอยู่เลย”

TikTok/ @iiceziii

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจแฉ! เกาะพะงัน แจก ปืนลูกซอง กลางงานเลี้ยง 134 ปี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายกฯ สั่งยกเลิกด่วน ข่าว

เพจดังแฉ! เกาะพะงัน แจก ปืนลูกซอง กลางงานเลี้ยง 134 ปี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายกฯ สั่งยกเลิกด่วน

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ดราม่าแรง! นางเอกดัง ภูมิใจทวดเป็นหมอ ถูกขุดยับฝักใฝ่ญี่ปุ่น ขอโทษไม่รู้ความจริง

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกออสเตรเลีย ถูกจวก เทียบ “เมล่อน” เป็นหน้าอก หลังได้รับของขวัญจากนายกญี่ปุ่น

9 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

น้ำตาซึม! ลูกบุญธรรม “ปู ไปรยา” อัดคลิปบอกรักวันแม่ หลังซุ่มเลี้ยงดูนานหลายปี

17 นาที ที่แล้ว
หมอของขวัญ ดอดเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น จากนี้เหลือไว้แต่มิตรภาพดีๆ บันเทิง

หมอของขวัญ ดอดเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น จากนี้เหลือไว้แต่มิตรภาพดีๆ

29 นาที ที่แล้ว
เปิดหลักฐานราชกิจจาฯ ยืนยัน &quot;วัดป่าอดุลยาราม&quot; ขอนแก่น จดทะเบียนถูกต้องตั้งแต่ปี 2541 ข่าว

เปิดหลักฐานราชกิจจาฯ ยืนยัน “วัดป่าอดุลยาราม” ขอนแก่น จดทะเบียนถูกต้องตั้งแต่ปี 2541

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งยกเลิกทันที หลังแจกอาวุธปืนลูกซอง 5 กระบอก รางวัลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

39 นาที ที่แล้ว
คุณตาวัย 90 เข็นรถขายก๋วยจั๊บ หาเงินดูแลภรรยาป่วยติดเตียง สาวใจดีทำป้ายร้านให้ใหม่ ข่าว

คุณตาวัย 90 เข็นรถขายก๋วยจั๊บ หาเงินดูแลภรรยาป่วยติดเตียง สาวใจดีทำป้ายร้านให้ใหม่

40 นาที ที่แล้ว
8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 &quot;ทีมชาติไทย&quot; พบ &quot;ไต้หวัน&quot; วอลเลย์บอล

ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 “ทีมชาติไทย” พบ “ไต้หวัน”

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้! นัดพิพากษา “พิงกี้ สาวิกา” ชวนลงทุนคดี Forex 3D เสียหาย 2 พันล้าน

56 นาที ที่แล้ว
สาวงง สอบท้องถิ่นได้ที่ 24 บรรจุแล้วแต่ถูกเพิกถอน แจงยิบไม่เคยจ่ายเงินให้ใคร พร้อมสู้ในกระบวนการยุติธรรม ข่าว

สาวงง สอบท้องถิ่นได้ที่ 24 บรรจุแล้วแต่ถูกเพิกถอน แจงยิบไม่เคยจ่ายเงินให้ใคร พร้อมสู้ในกระบวนการยุติธรรม

56 นาที ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 16 สิงหาคม 2569 จัดอันดับ 10 แนวทางขายดีประจำแผงหวย เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 16 สิงหาคม 2569 จัดอันดับ 10 แนวทางขายดีประจำแผงหวย

59 นาที ที่แล้ว
น้องลียาใส่เสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน บันเทิง

ดราม่า ‘น้องลียา’ ใส่เสื้อปาดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน เสียงแตกสองฝ่าย จี้ถามมาตรฐานเจ้าหน้าที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เตรียมประหาร 3 นักโทษในวันเดียวกัน ครั้งแรกในรอบเกือบ 16 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถ.เปิดเช็กคะแนนสอบท้องถิ่น 68 เริ่ม 13-31 ส.ค. หลังล้างบัญชีโกง ข่าว

สถ.เปิดเช็กคะแนนสอบท้องถิ่น 68 เริ่ม 13-31 ส.ค. หลังล้างบางบัญชีโกง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มือปืนสารภาพ พร้อมเผยสาเหตุ บุกยิงงาน “ชิม ช้อป ใช้” ด่านขุนทด เจ็บ 6 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณรัณภัสสร์ กูรูการเงิน ยกเลิกงานแต่งฟ้าแลบ บันเทิง

รักสลาย “แพท ณรัณภัสสร์” ประกาศยกเลิกงานแต่ง หลังรู้ความจริงเรื่องคู่หมั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อัปเดต “สุนารี” อาการล่าสุด หลังออกจาก ICU เริ่มทำกายภาพ ทานอาหารได้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บัญชีปริศนาโผล่ ขู่กราดยิงโรงเรียนดังจังหวัดแพร่ แค้นถูกบูลลี่ ทำเพื่อปฏิรูปการศึกษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี บันเทิง

แมมโบ้ ยุรการ เซอร์ไพรส์ข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรก คุณปู่แซม ยุรนันท์ คอมเมนต์ยินดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ยกพวกยึดวัด&quot; ที่ดินป่าอดุลยาราม ขอนแก่น อ้างมีเจ้าของ ไล่พระออก ข่าว

สรุปดราม่า “ยกพวกยึดวัด” ที่ดินป่าอดุลยาราม ขอนแก่น อ้างมีเจ้าของ ไล่พระออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนมงฟอร์ตฯ แถลงกรณีข้อความขู่กราดยิง เด็กถูกนำรูปใช้ โพสต์แอบอ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน ประมวล รุจนเสรี อดีต รมช.มหาดไทย ผู้เขียน &quot;พระราชอำนาจ&quot; ถึงแก่อนิจกรรม ข่าวการเมือง

ปิดตำนาน ประมวล รุจนเสรี อดีต รมช.มหาดไทย ผู้เขียน “พระราชอำนาจ” ถึงแก่อนิจกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเล รอดเดน ศิลปินลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ต้นไม้ทับรถยนต์ดับ ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุสลด นักร้องลูกครึ่งไทย-ออสซี่ ต้นไม้ทับรถยนต์ ดับคาที่ จากไปวัย 27 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจภูธรภาค 8 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ปมข่าว ตำรวจภูธรนครศรีฯ รายงาน &quot;ชัยชนะ&quot; นั่งดื่มสุรากับ รอง ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ก่อนมีปากเสียงทำร้ายกัน ขณะทุกฝ่ายออกมาปฏิเสธ ข่าวการเมือง

หนังคนละม้วน ตำรวจภูธรนครศรีฯ รายงานปมเหตุ “ชัยชนะ” ตบหน้า รองผกก. ขัดสัมภาษณ์คู่กรณี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 11:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่าแรง! นางเอกดัง ภูมิใจทวดเป็นหมอ ถูกขุดยับฝักใฝ่ญี่ปุ่น ขอโทษไม่รู้ความจริง

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569

นายกออสเตรเลีย ถูกจวก เทียบ “เมล่อน” เป็นหน้าอก หลังได้รับของขวัญจากนายกญี่ปุ่น

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569

น้ำตาซึม! ลูกบุญธรรม “ปู ไปรยา” อัดคลิปบอกรักวันแม่ หลังซุ่มเลี้ยงดูนานหลายปี

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
หมอของขวัญ ดอดเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น จากนี้เหลือไว้แต่มิตรภาพดีๆ

หมอของขวัญ ดอดเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น จากนี้เหลือไว้แต่มิตรภาพดีๆ

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
Back to top button