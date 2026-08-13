อัปเดต “สุนารี” อาการล่าสุด หลังออกจาก ICU เริ่มทำกายภาพ ทานอาหารได้แล้ว
อัปเดต “สุนารี” อาการล่าสุด หลังออกจาก ICU เริ่มทำกายภาพ ทานอาหารได้แล้ว พร้อมฝากขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนเพลง
จากกรณี สุนารี ราชสีมา นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ ต้องแอดมิตด่วนหลังมีอาการปวดท้องรุนแรง จนต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากตรวจพบภาวะลำไส้อักเสบรุนแรง และพบก้อนเนื้ออุดตันลำไส้ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร สร้างความเป็นห่วงให้กับแฟนคลับเป็นจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้ ทางทีมงานได้โพสต์อัปเดตอาการของสุนารีผ่านเพจเฟซบุ๊ก Sunaree Ratchasima – สุนารี ราชสีมา เป็นระยะ โดยระบุว่าการผ่าตัดเป็นไปด้วยดี และหลังจากนั้นสุนารีเข้าพักฟื้นที่ห้อง ICU กระทั่งต่อมาเริ่มรู้สึกตัวและสามารถออกจากห้อง ICU ได้
ทีมงานได้อัปเดตความคืบหน้าในเวลาต่อมาว่า “คุณแม่ออกมาจากห้อง ICU แล้วนะทุกคน แข็งแรงปลอดภัยดี ขอบคุณ คุณพ่อของ พี่ฮีโร่ และ พี่อาเธอร์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจ” หลังจากนั้นสุนารีเริ่มทำกายภาพบำบัดด้วยการเดินภายใต้การดูแลของแพทย์ และเริ่มรับประทานอาหารเหลวได้ตามลำดับ
ล่าสุด ทางทีมงานได้อัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า “หมอให้กินอาหารมีกากแล้วเด้อจ้า” พร้อมกับข้อความระบุว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้า ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง”
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