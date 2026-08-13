มือปืนสารภาพ พร้อมเผยสาเหตุ บุกยิงงาน “ชิม ช้อป ใช้” ด่านขุนทด เจ็บ 6 ราย
มือปืนสารภาพ พร้อมเผยสาเหตุ บุกยิงงาน “ชิม ช้อป ใช้” ด่านขุนทด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ตำรวจเร่งล่าวตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือ
จากกรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองลูกยิงผู้คนภายในงาน “ชิม ช้อป ใช้” ที่บริเวณหน้าอนุเสาวรีย์พ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 12 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พร้อมนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหา ผู้บาดเจ็บ และพยานในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางหลบหนี เพื่อติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดี รวมทั้งเร่งตรวจสอบชนวนเหตุและลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด
นายณัฐกิจ มือปืนรับสารภาพเบื้องต้นว่า ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงจริง สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะกลุ่มผู้จัดงานชิม ช้อป ใช้ จากสาเหตุถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์ และตนเห็นเพื่อนถูกรุมจับตัวจึงต้องการช่วยเพื่อน
เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน” ส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐาน โดยการสอบสวนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.พัฒนากร สูงนารถ ผกก.สภ.ด่านขุนทด
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