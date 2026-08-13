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สถ.เปิดเช็กคะแนนสอบท้องถิ่น 68 เริ่ม 13-31 ส.ค. หลังล้างบางบัญชีโกง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 10:52 น.
สถ.เปิดเช็กคะแนนสอบท้องถิ่น 68 เริ่ม 13-31 ส.ค. หลังล้างบัญชีโกง

ใครสอบท้องถิ่นปี 2568 แล้วชื่อหายจากบัญชีใหม่ เตรียมยื่นขอดูคะแนนได้แล้ววันนี้ ถึง 31 ส.ค. 69 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนกลาง-ต่างจังหวัด

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นเช็กคะแนนตัวเองระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคมนี้ หลังสืบพบว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568 มีการปล่อยให้ผู้สอบตกภาค ก หรือภาค ข เข้าสอบภาค ค ได้ ทำให้ผลคัดเลือกที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง กสถ. จึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ยกเลิกบัญชีเดิม แล้วจัดลำดับคะแนนใหม่ตามข้อเท็จจริง

หลังจากคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) รับทราบมติดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม กสถ. ก็ประกาศยกเลิกบัญชีเดิมบางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ชุดใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ครอบคลุมทุกภาคยกเว้นกลุ่มภาคใต้เขต 1 และเขต 2 ซึ่งประกาศแก้ไขไปก่อนหน้านั้นแล้ว ผลจากการล้างบัญชีครั้งนี้ทำให้มีผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ออกจากบัญชีเดิมมากถึง 5,925 ราย

ปัญหาที่ตามมาคือ มีผู้เข้าสอบบางส่วนที่เคยติดอยู่ในบัญชีเดิม แต่ไม่ปรากฏชื่อในบัญชีใหม่ ทำให้เกิดความสงสัยว่าตัวเองตกไปเพราะเหตุใด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. จึงจัดตั้ง “ศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้” ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนสอบของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมา

ผู้ที่ต้องการตรวจสอบคะแนนยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะวันและเวลาราชการ ผ่าน 2 ช่องทาง คือที่อาคารสุวัทนา ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนกลาง หรือที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง)

ตั้งอยู่ที่ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เดิมเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีในรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาคารที่ทำการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยื่นคำร้องได้ที่ชั้น 1 ของอาคารนี้

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ทุกจังหวัด)

โดยทั่วไป สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแต่ละแห่งจะตั้งอยู่ ภายในหรือใกล้กับศาลากลางจังหวัด ของแต่ละจังหวัด เช่น

  • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย
  • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์

สามารถเช็กคะแนนสอบท้องถิ่น 68 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ไหม?

จากการตรวจสอบจากแหล่งข่าวอ้างอิง พบว่าไม่มีการระบุถึงช่องทางออนไลน์สำหรับยื่นคำร้องขอดูคะแนนครั้งนี้เลย ระบุเพียง 2 ช่องทางคือยื่นด้วยตนเองที่อาคารสุวัทนา หรือที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เท่านั้น

สถ. ยังแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลกระบวนการนี้โดยเฉพาะ ทำหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบ และเปิดเผยคะแนนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมสรุปผลการดำเนินงานรายงานตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ทุกขั้นตอนตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด ถือเป็นความพยายามสร้างความโปร่งใสให้กับระบบสอบแข่งขันท้องถิ่น หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคดีทุจริตที่ผ่านมา

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ไทยโพสต์, ศูนย์สอบธรรมศาสตร์, Nation TV

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 10:52 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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