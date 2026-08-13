บัญชีปริศนาโผล่ ขู่กราดยิงโรงเรียนดังจังหวัดแพร่ แค้นถูกบูลลี่ ทำเพื่อปฏิรูปการศึกษา
บัญชีปริศนาโผล่ ขู่กราดยิงโรงเรียนดังจังหวัดแพร่ แค้นถูกบูลลี่ ทำเพื่อปฏิรูปการศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วเร่งล่าตัวผู้โพสต์
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่ ได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวในท้องที่ว่ามีผู้ใช้ไลน์ได้โพสต์ข้อความขู่กราดยิงโรงเรียน ภายใน Open Chat ศิษย์เก่า
โดยข้อความคร่าวๆระบุว่า “ที่เห็นในมือผม คือBlank Gunแปลงแล้ว ใช้ กระสุน 9มม. ได้ตอนนี้ผมมีกระสุนอยู่ 63นัด ผมจะฆ่าให้หมดโรงเรียนเลย นี่ไม่ใช่การปั่น ไม่ใช่ขู่ แต่มันคือ การเตือน ล่วงหน้า ก่อนจะมีเหตุการณ์ เลวร้ายเกิดขึ้น ผม โดนรังแก โดยรุ่นพี่ใน รร แทบทุกวัน โดนเอาเปรียบ โดนบิดค่าบุหรี่ไฟฟ้า โดนขู่ด้วยมีดและปืน มายาวนาน ถึงเวลาที่ผมจะเอาคืนทุกคนให้ ตาย
ผมจะฆ่า ฆ่า ยิง สังหาร ออกล่า ลุกเป็นไฟ ความเห็นใจ ไม่มีอีกต่อ ผมไม่ยั้งมือ ผมจะเริ่ม จากการ สังหารรุ่นพี่ที่ชอบชอบล้อ ชอบบลูลี่ผม ก่อนแล้วจัดการ ผู้บริหาร ต่อ ผมต้องการ การเปลี่ยนแปลง ตลอดหลายวันมานี้ผมหยุดคิดเรื่อง การกราดยิงในโรงเรียนไม่ได้เลย ผมอยากฆ่าตัวตายผม อยากจบชีวิต ผมอยากให้ทุกอย่างมันจบ สิ้นไม่อยากให้อะไรบางอย่างมัน ดำเนินต่อไป 2วันก่อน
ผมฝันว่าผมเอามีดแทง ครู และจับแขวนคอ โชว์ ประชาชน โดยที่ในฝัน ไม่ได้บอกว่าครูคนนั้นใคร ผมชอบ ความรุนแรงนะเพราะผมได้รับมันตั้งแต่เด็กผมคงจะหยุดยิ้มไม่ได้ที่ เห็นครูที่ตัวเองเกลียด ถูกมีดปาดแขนขา จนเลือดท่วมไปทั่วพื้น เสียงกรีดร้องอย่างทรมาน และเลือดที่ไหลอออกจากร่างกายทีละนิดๆค่อยๆทำให้ความดันตกและช็อคตายไปอย่างทรมาน แลกกับความเจ็บปวดทางจิตใจที่ผมพลเจอมาตลอด ไม่ได้
1 ความฝันคือผมมีความฝันว่าจะต้องลอบสังหารรึ กราดยิง เพื่อให้ผมรู้สึกดีขึ้นแม้การฆ่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไร แต่ผมทำเพื่อการแก้แค้น มันตรงตัวว่า แค้นเพราะอะไรมันคือความขัดแย้งส่วนตัวส่วนบุคคล เรื่องไม่มีผิดไม่มีถูกจริงที่
2 เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ค่อนข้างจะอธิบายสั้นๆง่ายๆได้ยากเพราะรากฐานของระบบการศึกษาไทยมันห่วยแตกแม้จะมีงบประมาณอัดฉีดเยอะแต่ก็ไม่สามารถ ยกระดับการศึกษาไทยได้เลยโดยผมจะไม่พูดถึงภาพรวมของการศึกษาไทยเพราะมันจะหลงประเด็น กับการลอบการสังหารแต่ความคิดโดยรวมก็สัมพันธ์กัน คือการสังหารบอร์ดบริหาร ก็เหมือนการล้มล้างการปกครองโดยการฆ่าคือการกำจัด
ที่ง่ายที่สุดการฆ่าของผมจะทำให้ฝ่ายบริหาร ที่ ไม่ได้เรื่อง จะถูกลบล้างด้วยความตาย และจะทำให้เกิดการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเข้ามาแทนที่โดยหวังว่าคนที่จะมาแทนจะสามารถบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาไทยเพราะคนเก่ามันบริหารไม่ดี โกงกินมีการคอร์ปชั่นไหมผมไม่ทราบ ไม่สามารถพาดพิงได้แต่การให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมีความคิดที่ทันสมัยมาบริหารนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเพราะจะให้ยกระดับการศึกษาไทยต้องเริ่มต้นที่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโรงเรียน เพื่อให้คนใหม่ๆที่เข้ามาทำหน้าที่ได้ วางนโยบายที่ดีและน่าจะมีประโยชน์กว่าการ นั่งเซ็นต์เอกสารบนเก้าอี้ และคอยตัดสินใจว่าคนไหนเxยรึไม่เxยจากภาพที่ตาเห็นไปวันๆ
และถ้าเป็นไปได้ ผอ. ผมอาจจะฆ่าด้วย แม้ไม่ได้มีความขัดแย้งไรกันแต่อยากให้มันถูกรีเช็ต ทั้งหมด การตายของผมและของฝ่ายบริหารจะต้องไม่เสียเปล่าไม่อยากให้ระบบราชการไทยใช้ระบบ อาวุโส และความอดทน เพราะมันก็ไม่ต่างจากระบบอุปถัมภ์ที่เน้นเส้นสาย แต่เราต้องการคนที่มีความสามารถมาทำงาน เพราะกำแพงด้านอายุมันปิดกั้นโอกาสเด็กหลายคน เด็กGen Yรุ่นใหม่มาบริหารบ้าง ความคิดความรู้ความเข้าใจ มันต่างกันเพราะกำแพงอายุ ที่แตกต่าง 3 เพื่อเป็นรากฐานของต่างๆ
หมายถึงการที่ผมกราดยิงในโรงเรียน ทำให้สังคมรับรู้ว่าการ ปล่อยให้เด็กบางคนถูกทอดทิ้ง นั้น มันไม่ได้แค่เสีย อนาคตของชาติไป1คนแต่ทั้งทำให้เกิดผลเสียมากมาย และสาเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องจะ ถูก นำมาเป็นรากฐานในการป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกในอนาคต
เคสผมจะเป็นอีก1เคสที่ได้รับการถอดบทเรียน ได้ข้อคิดเพิ่มอีก 1 คดีในการนำไปเสนอเป็นแนวทางในการปรับแก้กฎหมายเด็กและเยาวชนให้เด็ดขาดและเท่าเทียมเพื่อ ให้เด็กกลัวการติดคุกและกลัวที่จะต้องได้รับโทษที่หนัก ขึ้นเพราะปัจจุบันข่าว ทุกๆเดือนมีจะมีเด็กต่ำกว่า18 ฆ่าคนตลอด เพราะกฎหมาย ปกป้องเด็กอยู่ เคสผมจะ เป็นอีก1 ตัวอย่างในการเป็นรากฐานในการปรับแก้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นและเด็ดขาด เพื่อให้ลดการเกิดเคสแบบนี้ในอนาคตอีกต่อไป”
ทั้งนี้ พ.ต.อ.สุรชัย จันทรมณี ผกก.สภ.เมืองแพร่ รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามหาแอคเคาท์ของผู้ที่โพสต์ข้อความและส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าพื้นที่โรงเรียนเพื่อตรวจสอบในเบื้องต้น พร้อมหาสาเหตุของการลงข้อความในครั้งนี้ อาจเป็นการข่มขู่เพราะมีเรื่องกับทางโรงเรียน หรืออีกหลายๆ สาเหตุ ยังคงตั้งประเด็นไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
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