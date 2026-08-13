รักสลาย “แพท ณรัณภัสสร์” ประกาศยกเลิกงานแต่ง หลังรู้ความจริงเรื่องคู่หมั้น

สาเหตุ แพท ณรัณภัสสร์ กูรูการเงิน ยกเลิกงานแต่งกะทันหัน จับได้ว่าคู่หมั้นที่คบกันมา 10 ปีมีลูกกับหญิงอื่น ขอบคุณคนที่ทำให้ตาสว่าง ลั่น ไม่อายที่จะเล่าความจริง
แพท ณรัณภัสสร์ หรือ คุณแพท นักธุรกิจ กูรูด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Pat Thitipattakul เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ประกาศยกเลิกงานแต่งงานที่กำหนดไว้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม หลังทราบความจริงเกี่ยวกับคู่หมั้นเมื่อคืนก่อนหน้า
เธอระบุว่าเพิ่งทราบว่าอีกฝ่ายมีบุตรชายกับหญิงอีกคนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว พร้อมขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ตนได้รับรู้ความจริง รวมถึงผู้ที่พยายามเข้ามาเตือน
ในโพสต์ระบุว่าเป็นเรื่องที่ตกใจมากและยอมรับว่าทำอะไรไม่ถูก มีทุกความรู้สึกเกิดขึ้นในใจจนนอนไม่หลับ ความสัมพันธ์ที่ยาวนานเกือบ 10 ปีพังทลายลง และไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
เมื่อตั้งสติได้ เธอระบุว่ารู้สึกขอบคุณที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนงานแต่ง เพราะงานถูกวางแผนไว้กลางเดือนตุลาคมซึ่งใกล้เข้ามามากแล้ว และเพิ่งถ่ายภาพพรีเวดดิ้งไปเมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างน้อยจึงยังถอนตัวออกมาได้ก่อนที่จะสายเกินไป ตนจะไม่หลบหนี ไม่อาย และไม่เสียหน้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
ในตอนท้าย แพท ณรัณภัสสร์ขอบคุณครอบครัวและเพื่อนที่ให้การสนับสนุนทางใจ ระบุว่ายังต้องใช้เวลาทำใจ แต่ชีวิตจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า พร้อมขอคำแนะนำและกำลังใจจากผู้ติดตาม
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก อาทิ
“กอดนะ แพท อย่างแพทต้องเจอรักที่ดีแน่นอนจ้า”
“ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ”
“เป็นกำลังใจให้นะครับคุณแพท”
“ในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกัน ส่งกอดแน่ ๆ ให้นะคะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป๊อบ ปองกูล เคลียร์ดราม่า ยกเลิกงานแต่งรอบ 2 ร่ายความในใจ ถูกบูลลี่หน้าตา
- ชุตินันท์ แฟนใหม่สุวนันท์ ยกเลิกงานแต่งแล้ว ช็อก เอาแหวนคนตายสัญญาใจรักใหม่
- เจ้าสาวยอมทิ้งเงินล้าน ยกเลิกงานแต่ง ทนไม่ได้ สิ่งว่าที่สามีทำกับ “แมว”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: