ข่าวดาราบันเทิง

รักสลาย “แพท ณรัณภัสสร์” ประกาศยกเลิกงานแต่ง หลังรู้ความจริงเรื่องคู่หมั้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 10:34 น.
แพท ณรัณภัสสร์ กูรูการเงิน ยกเลิกงานแต่งฟ้าแลบ

สาเหตุ แพท ณรัณภัสสร์ กูรูการเงิน ยกเลิกงานแต่งกะทันหัน จับได้ว่าคู่หมั้นที่คบกันมา 10 ปีมีลูกกับหญิงอื่น ขอบคุณคนที่ทำให้ตาสว่าง ลั่น ไม่อายที่จะเล่าความจริง

แพท ณรัณภัสสร์ หรือ คุณแพท นักธุรกิจ กูรูด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Pat Thitipattakul เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ประกาศยกเลิกงานแต่งงานที่กำหนดไว้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม หลังทราบความจริงเกี่ยวกับคู่หมั้นเมื่อคืนก่อนหน้า

เธอระบุว่าเพิ่งทราบว่าอีกฝ่ายมีบุตรชายกับหญิงอีกคนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว พร้อมขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ตนได้รับรู้ความจริง รวมถึงผู้ที่พยายามเข้ามาเตือน

ในโพสต์ระบุว่าเป็นเรื่องที่ตกใจมากและยอมรับว่าทำอะไรไม่ถูก มีทุกความรู้สึกเกิดขึ้นในใจจนนอนไม่หลับ ความสัมพันธ์ที่ยาวนานเกือบ 10 ปีพังทลายลง และไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง

เมื่อตั้งสติได้ เธอระบุว่ารู้สึกขอบคุณที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนงานแต่ง เพราะงานถูกวางแผนไว้กลางเดือนตุลาคมซึ่งใกล้เข้ามามากแล้ว และเพิ่งถ่ายภาพพรีเวดดิ้งไปเมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างน้อยจึงยังถอนตัวออกมาได้ก่อนที่จะสายเกินไป ตนจะไม่หลบหนี ไม่อาย และไม่เสียหน้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

ในตอนท้าย แพท ณรัณภัสสร์ขอบคุณครอบครัวและเพื่อนที่ให้การสนับสนุนทางใจ ระบุว่ายังต้องใช้เวลาทำใจ แต่ชีวิตจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า พร้อมขอคำแนะนำและกำลังใจจากผู้ติดตาม

หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก อาทิ

“กอดนะ แพท อย่างแพทต้องเจอรักที่ดีแน่นอนจ้า”

“ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ”

“เป็นกำลังใจให้นะครับคุณแพท”

“ในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกัน ส่งกอดแน่ ๆ ให้นะคะ”

แพท ณรัณภัสสร์ ยกเลิกงานแต่ง-2
ภาพจาก Facebook : Pat Thitipattakul
แพท ณรัณภัสสร์ ยกเลิกงานแต่ง
ภาพจาก Facebook : Pat Thitipattakul
แพท ณรัณภัสสร์-4
ภาพจาก Facebook : Pat Thitipattakul
แพท ณรัณภัสสร์-3
ภาพจาก Facebook : Pat Thitipattakul
แพท ณรัณภัสสร์-2
ภาพจาก Facebook : Pat Thitipattakul
แพท ณรัณภัสสร์
ภาพจาก Facebook : Pat Thitipattakul

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 10:34 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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