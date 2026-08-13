โรงเรียนมงฟอร์ตฯ แถลงกรณีข้อความขู่กราดยิง เด็กถูกนำรูปใช้ โพสต์แอบอ้าง
โรงเรียนมงฟอร์ตฯ แถลงกรณีข้อความขู่กราดยิง เด็กถูกนำรูปใช้ โพสต์แอบอ้าง ทั้ง 4 คนไม่มีส่วนรู้เห็น เตรียมดำเนินคดีผู้แอบอ้าง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแถลงเพิ่มเติม เรื่องรายงานความคืบหน้ากรณีข้อความข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า “ตามที่ปรากฏข้อความในลักษณะข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสร้างความวิตกกังวล และความไม่สบายใจแก่ท่านผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู บุคลากร รวมถึงผู้ที่ติดตามข่าวสารทุกท่าน
ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพและความรู้สึกของทุกคนเป็นสําคัญที่สุด
ทันทีที่ทราบเหตุ โรงเรียนฯ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรแม่ปิง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว จากการตรวจสอบเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้มีการเชิญเยาวชนที่ตก เป็นประเด็นสงสัยจํานวน 4 ราย พร้อมผู้ปกครอง เข้าให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่รูปคดี
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พบว่า นักเรียนทั้ง 4 คนเป็นผู้เสียหาย จากการถูกแอบอ้างชื่อและนํารูปถ่ายไปใช้ โดยไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการโพสต์และเผยแพร่ข้อความข่มขู่ดังกล่าวแต่อย่างใด
ในการนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้บันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานและจะเร่งคําเนินการติดตามตัวผู้กระทําความผิดมาคําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งร่วมกับโรงเรียนในการให้คําแนะนําและความรู้ด้านกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการรับมือเมื่อถูกละเมิดสิทธิบนโลกออนไลน์ เพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยขอให้คํามั่นว่า ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคน คือ ภารกิจสําคัญสูงสุด โดยโรงเรียนยังคงปฏิบัติตาม “มาตรการยกระดับความปลอดภัย การเฝ้าระวัง และป้องกันเหตุความรุนแรงในโรงเรียน” อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมอบความอุ่นใจให้แก่ครอบครัวมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกคน
ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และขอขอบคุณทุก ความห่วงใยรวมถึงความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้”
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