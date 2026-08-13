กฟน. แจ้งไฟฟ้าดับ 13 สิงหาคม 2569 หลายพื้นที่ กรุงเทพฯ-นนทบุรี
การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันนี้ 13 สิงหาคม 2569 รวม 7 จุด แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 จุด และจังหวัดนนทบุรี 1 จุด
สาเหตุมาจากการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการจ่ายไฟ ส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุงเสาสายและอุปกรณ์แรงสูง
ในวันนี้ไม่มีจุดที่ไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
|พื้นที่
|ช่วงเวลา
|ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 19
|08.30 ถึง 16.30 น.
|ถนนนิมิตรใหม่ ซอยนิมิตรใหม่ 40 หมู่บ้านเค.ซี. การ์เด้นโฮม 15
|08.30 ถึง 14.30 น.
|ริมถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณ ม.นินญา
|08.30 ถึง 14.00 น.
|ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 8 แยก 18 หมู่บ้านไชน่าทาวน์
|09.00 ถึง 14.00 น.
|ถนนรามคำแหง ซอยธารารมณ์ แยก 7/7 และซอยรามคำแหง 182 รวมถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10
|09.00 ถึง 13.00 น.
|ถนนสังฆสันติสุข บริเวณปากซอยสังฆสันติสุข 56
|09.00 ถึง 12.00 น.
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
|พื้นที่
|ช่วงเวลา
|ถนนนนทบุรี ตั้งแต่ซอยนนทบุรี 11/3 และตึกแถวปากซอย
|08.30 ถึง 14.00 น.
จุดที่ไฟดับนานที่สุดคือถนนบางขุนเทียน ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 19 กินเวลา 8 ชั่วโมง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควรชาร์จอุปกรณ์สื่อสารให้เต็มไว้ล่วงหน้า
ควรเตรียมน้ำดื่มและน้ำใช้ไว้ให้พอ เพราะอาคารสูงและหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งใช้ปั๊มน้ำที่ต้องอาศัยไฟฟ้า
สำหรับตู้เย็นและตู้แช่ ควรลดการเปิดปิดระหว่างไฟดับ เพื่อรักษาความเย็นไว้ให้นานที่สุด ร้านค้าที่เก็บของสดควรเตรียมแผนสำรองไว้
ผู้ที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่ต่อไฟบ้าน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน ควรแจ้ง กฟน. ล่วงหน้าเพื่อวางแผนร่วมกัน
เมื่อไฟกลับมา ควรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทีละเครื่อง ไม่เปิดพร้อมกันทั้งหมด เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหากับอุปกรณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า กฟน. โทร. 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบประกาศล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหน้างาน ผู้ใช้ไฟควรติดตามประกาศจาก กฟน. อีกครั้ง
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ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง, ฐานเศรษฐกิจ
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