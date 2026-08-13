เศรษฐกิจ

กฟน. แจ้งไฟฟ้าดับ 13 สิงหาคม 2569 หลายพื้นที่ กรุงเทพฯ-นนทบุรี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 13:15 น.
กฟน. แจ้งไฟฟ้าดับ 13 สิงหาคม 2569 หลายพื้นที่ กรุงเทพฯ-นนทบุรี

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันนี้ 13 สิงหาคม 2569 รวม 7 จุด แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 จุด และจังหวัดนนทบุรี 1 จุด

สาเหตุมาจากการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการจ่ายไฟ ส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุงเสาสายและอุปกรณ์แรงสูง

ในวันนี้ไม่มีจุดที่ไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ ช่วงเวลา
ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 19 08.30 ถึง 16.30 น.
ถนนนิมิตรใหม่ ซอยนิมิตรใหม่ 40 หมู่บ้านเค.ซี. การ์เด้นโฮม 15 08.30 ถึง 14.30 น.
ริมถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณ ม.นินญา 08.30 ถึง 14.00 น.
ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 8 แยก 18 หมู่บ้านไชน่าทาวน์ 09.00 ถึง 14.00 น.
ถนนรามคำแหง ซอยธารารมณ์ แยก 7/7 และซอยรามคำแหง 182 รวมถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 09.00 ถึง 13.00 น.
ถนนสังฆสันติสุข บริเวณปากซอยสังฆสันติสุข 56 09.00 ถึง 12.00 น.

พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่ ช่วงเวลา
ถนนนนทบุรี ตั้งแต่ซอยนนทบุรี 11/3 และตึกแถวปากซอย 08.30 ถึง 14.00 น.

จุดที่ไฟดับนานที่สุดคือถนนบางขุนเทียน ชายทะเล บริเวณซอยเทียนทะเล 19 กินเวลา 8 ชั่วโมง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควรชาร์จอุปกรณ์สื่อสารให้เต็มไว้ล่วงหน้า

ควรเตรียมน้ำดื่มและน้ำใช้ไว้ให้พอ เพราะอาคารสูงและหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งใช้ปั๊มน้ำที่ต้องอาศัยไฟฟ้า

สำหรับตู้เย็นและตู้แช่ ควรลดการเปิดปิดระหว่างไฟดับ เพื่อรักษาความเย็นไว้ให้นานที่สุด ร้านค้าที่เก็บของสดควรเตรียมแผนสำรองไว้

ผู้ที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่ต่อไฟบ้าน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน ควรแจ้ง กฟน. ล่วงหน้าเพื่อวางแผนร่วมกัน

เมื่อไฟกลับมา ควรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทีละเครื่อง ไม่เปิดพร้อมกันทั้งหมด เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหากับอุปกรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า กฟน. โทร. 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบประกาศล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหน้างาน ผู้ใช้ไฟควรติดตามประกาศจาก กฟน. อีกครั้ง

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ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง, ฐานเศรษฐกิจ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 13:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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