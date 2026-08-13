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หนังคนละม้วน ตำรวจภูธรนครศรีฯ รายงานปมเหตุ “ชัยชนะ” ตบหน้า รองผกก. ขัดสัมภาษณ์คู่กรณี

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 09:58 น.
ตำรวจภูธรภาค 8 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ปมข่าว ตำรวจภูธรนครศรีฯ รายงาน "ชัยชนะ" นั่งดื่มสุรากับ รอง ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ก่อนมีปากเสียงทำร้ายกัน ขณะทุกฝ่ายออกมาปฏิเสธ

ตำรวจภูธรภาค 8 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ปมข่าว ตำรวจภูธรนครศรีฯ รายงาน “ชัยชนะ” นั่งดื่มสุรากับ รอง ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ก่อนมีปากเสียงทำร้ายกัน ขณะทุกฝ่ายออกมาปฏิเสธ

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 รายงานผลการดำเนินการกรณีปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำร้ายร่างกาย ตบหน้า รองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่

เอกสารระบุว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวน โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ขจิตร คงปราบ และ พ.ต.อ.นัษวุฒิ ทองทิพย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน

พร้อมสั่งการให้ พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8 นำชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนจากตำรวจภูธรภาค 8 เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ

เบื้องต้นทราบว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่บ้านหัวควน หมู่ 2 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ สวัสดิโกมล รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ทุ่งใหญ่ พร้อมญาติ ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดานายกเทศบาลตำบลปริก

หลังจากสวดพระอภิธรรมศพเสร็จ ขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 23.30 น. ได้นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีปากเสียงจนทำร้ายกัน

หลังสอบสวน พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป โดยระบุว่าการดำเนินการไม่มีปัญหาอุปสรรค

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชยังประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือพยานหลักฐานอื่นที่บันทึกไว้ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ให้ส่งมอบแก่ พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริยะ ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ โดยระบุว่าจะรวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาไว้เป็นความลับ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล

อย่างไรก็ตาม วันเดียวกันกับที่เอกสารของตำรวจภูธรจังหวัดเผยแพร่ออกมา บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ปฏิเสธกระแสข่าวที่เชื่อมโยงว่าตนเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง ว่าไม่จริง ข้อเท็จจริงตนทราบจากข่าว และผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ ก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

ชัยชนะย้ำว่าตนกับรองผู้กำกับที่เป็นข่าวเคารพนับถือกันมาอย่างยาวนาน ไม่มีเหตุอะไรที่ไม่สบายใจกัน และภรรยาของรองผู้กำกับรายดังกล่าวก็เป็นญาติกับตน ไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมามาจากช่องทางใด เพราะเจ้าตัวเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีอะไร

ด้าน พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริยะ ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยระบุว่าผู้ถูกกล่าวอ้างยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่จริง และมีความสนิทสนมกับนายชัยชนะมานานหลายปี รู้จักกันในลักษณะเครือญาติและเคารพนับถือกันเสมือนพี่น้อง

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการชี้แจงว่าเหตุใดเอกสารรายงานผลการดำเนินการของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงระบุว่ามีการนั่งดื่มสุราและมีปากเสียงจนทำร้ายกัน ขณะที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งความดำเนินคดีจากฝ่ายใด

ที่มา: ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช, ไทยพีบีเอส, ไทยโพสต์, แนวหน้า, อมรินทร์ทีวี, กรุงเทพธุรกิจ, TOPNEWS

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หนังคนละม้วน ตำรวจภูธรนครศรีฯ รายงานปมเหตุ “ชัยชนะ” ตบหน้า รองผกก. ขัดสัมภาษณ์คู่กรณี

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 09:58 น.
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