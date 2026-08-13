ปิดตำนาน ประมวล รุจนเสรี อดีต รมช.มหาดไทย ผู้เขียน “พระราชอำนาจ” ถึงแก่อนิจกรรม
นายประมวล รุจนเสรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตอธิบดีกรมการปกครอง ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 สิริอายุ 87 ปี ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต และยังไม่มีประกาศกำหนดการบำเพ็ญกุศล
นายประมวลเกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2482 ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นบุตรของนายนิรัณย์ รุจนเสรี และนางคำปวน จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขารับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาตลอดชีวิตราชการ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ก่อนเกษียณอายุราชการได้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในสายงานบริหารของกระทรวงมหาดไทย
หลังเกษียณ นายประมวลเข้าสู่การเมืองกับพรรคไทยรักไทย ในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 โดยดูแลงานด้านการบริหารแบบบูรณาการและงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
หลังพ้นจากตำแหน่ง เขาย้ายไปร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนจะก่อตั้งพรรคประชามติขึ้นในปี 2550 และรับตำแหน่งหัวหน้าพรรค
ผลงานที่ทำให้ชื่อของนายประมวลเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือหนังสือ “พระราชอำนาจ” ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงปี 2548 ถึง 2549 และถูกกล่าวถึงอย่างมากในแวดวงการเมืองไทยขณะนั้น
ด้านครอบครัว นายประมวลสมรสกับนางวันเพ็ญ รุจนเสรี มีบุตรด้วยกัน 3 คน หนึ่งในนั้นคือนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบัน
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